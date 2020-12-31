https://static.news.ru/photo/e586ec9a-4b56-11eb-89b2-fa163e074e61_660.jpg Здено Хара Фото: Ric Tapia/Icon Sportswire/Global look Press

Защитник из Словакии Здено Хара подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», следует из сообщения пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Так, контракт заключён на один год. Зарплата хоккеиста за указанный период составит $795 тысяч.

Стоит отметить, что Хара является самым высоким хоккеистом в истории НХЛ. Его рост составляет 2,04 метра.

Мы чрезвычайно рады, что Здено присоединился к «Кэпиталз». Мы считаем, что его опыт и лидерские качества усилят нашу оборону и всю команду, — отметил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

По итогам 68 матчей прошедшего сезона Хара набрал 14 очков. В Кубке Стэнли хоккеист по итогам 13 матчей реализовал два голевых паса.

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России одержала победу над Швецией в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира. Наша команда выиграла в овертайме со счётом 4:3.

Российские хоккеисты лидировали по итогам первого периода после шайб Егора Афанасьева и Родиона Амирова, на что шведы смогли ответить голом Арвида Костмара.