Фото: hczaural.ru

Курганский клуб «Зауралье» одержал победу над тюменским «Рубином» в матче «Русской классики» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) со счётом 4:2.

Восьмая в истории ВХЛ «Русская классика» прошла в Тюмени на открытом стадионе «Геолог».

Ранее сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии в матче Турнира четырёх наций в Швеции со счётом 11:0, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях