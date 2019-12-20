https://static.news.ru/photo/ad6c18b2-24c9-11ea-b923-fa163e074e61_660.jpg Фото: hczaural.ru

Курганский клуб «Зауралье» одержал победу над тюменским «Рубином» в матче «Русской классики» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) со счётом 4:2.

Восьмая в истории ВХЛ «Русская классика» прошла в Тюмени на открытом стадионе «Геолог».

«Зауралье» стало победителем «Русской классики» в Тюмени!

Со счетом 4:2 курганцы обыграли «Рубин» . pic.twitter.com/RxbECxljIM — ВХЛ (@vhl_src) December 22, 2019

Ранее сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии в матче Турнира четырёх наций в Швеции со счётом 11:0, писал NEWS.ru.