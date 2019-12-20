Курганский клуб «Зауралье» одержал победу над тюменским «Рубином» в матче «Русской классики» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) со счётом 4:2.
Восьмая в истории ВХЛ «Русская классика» прошла в Тюмени на открытом стадионе «Геолог».
«Зауралье» стало победителем «Русской классики» в Тюмени!— ВХЛ (@vhl_src)
Со счетом 4:2 курганцы обыграли «Рубин» .
pic.twitter.com/RxbECxljIM December 22, 2019
Ранее сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии в матче Турнира четырёх наций в Швеции со счётом 11:0, писал NEWS.ru.
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