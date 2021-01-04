Заслуженный тренер России объяснил причины проигрыша сборной Канаде на МЧМ

По его словам, гол, который был забит российской командой во втором периоде, был отменён справедливо.

Всё-таки опорная нога была на линии, а вторая на весу, если на льду, то был бы чистый гол , — добавил он.

Хвалить сборную слов не нашлось, однако эксперт объяснил причины поражения.

Что мы будем говорить про защиту, если мы в атаке забиваем ноль. Тут всё вкупе. Командные действия проиграны, единоборства также. Соперник был мобильнее, сильнее. Не давал поднять нам голову. Мы с трудом выходили из зоны, а если и выходили, то противник закрывал нас, на красной линии теряли шайбу. Мы проиграли начало игры. Все знают, как начинает Канада. Наша сборная не смогла войти в игру и подхватить — вот в чём главная проблема, — заключил он.