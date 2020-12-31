Заслуженный тренер России назвал удаления молодёжки против шведов «ужасом»

https://static.news.ru/photo/d4ac1d26-4b4e-11eb-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу сборной России над национальной командой Швеции со счётом 4:3 в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею.

В этой игре было хорошее начало, первые минуты давили соперника. Но в целом игра очень напряжённая была. Мы давно не выигрывали у шведов. Перед решающими играми выделю два момента: первый — четыре удаления во втором периоде — это ужас, очень тяжёлый отрезок, который мы сумели выстоять; и второй момент — когда шведы сравняли счёт на последней минуте, наши ребята сумели найти выход в овертайме, найдя внутренние силы, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, у команды действительно был хороший настрой, который следует перенести дальше. Специалист убеждён, что впереди российский коллектив ждут хорошие испытания.

Сборная России на текущем турнире одержала третью победу и вышла на первое место в группе В, набрав восемь очков. Все свои матчи группового этапа наша команда уже провела, и её итоговое место будет зависеть от того, как сыграют между собой сборные Швеции и США. Если американцы обыграют шведов в овертайме, то россияне займут первое место. В случае завершения матча Швеция — США в основное время или в случае победы шведов в дополнительное время российская команда будет на итоговой второй строчке.

Как ранее писал NEWS.ru главный тренер молодёжной национальной команды Игорь Ларионов после матча подчеркнул, что в современном хоккее многое зависит от деталей, но необходимо успешно действовать во всех элементах игры, чтобы рассчитывать на победу. Тренер отметил, что штаб старается давать шансы всем игрокам, которые готовы выходить и жертвовать собой ради общего успеха.