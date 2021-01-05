Заслуженный тренер России назвал игру сборной против финнов «аморфной»

https://static.news.ru/photo/a4b16b1a-4fbf-11eb-b6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Devlin/Global Look Press

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Финляндии со счётом 1:4 в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Ехали за золотом, говорили, что это нам по силам, оказалось, что это всё было преждевременно и подкреплено итоговым результатом. Команда не была готова к решающим играм своим физическим состоянием. Была опустошённость в лицах, не было эмоций, не подкреплено базой, подошли к решающим встречам не в том состоянии. Мы не блокировали броски. Противник доставлял шайбы от синей линии до ворот, и мы своими игроками, находящимися в верхней части зоны, не блокировали броски. Ну и абсолютно аморфная игра защитников, клюшки противников спокойно работали, а мы находились рядом. Не было заряженности, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, если в матче с канадцами, команде Игоря Ларионова просто не удалось войти в игру, соперник буквально задавил своей инициативой, то в этот раз наоборот.

Команда хотела играть, провела первую половину периода достаточно уверенно, а дальше было видно, что финны втянули в свою контактную и вязкую игру, мы не могли выдать скорость, движение, которого изначально не было, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею будет принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF) в конце января. Об этом заявил президент IIHF Рене Фазель.