Защитник сборной России Яковлев оценил победу над Швецией

https://static.news.ru/photo/81d75176-40a2-11eb-a62f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал победу над командой Швеции (4:3 Б) в Кубке Первого канала.

Первый матч всегда очень волнительный. Здесь скорости другие, всё быстрее, чем в КХЛ. Нужна адаптация. Поэтому мы в первом периоде втягивались. Нам нравится играть в такой хоккей с шайбой, постоянно её держать. Нам без разницы, как соперник против нас играет. Мы стараемся играть в свой хоккей, — сказал Яковлев на послематчевой пресс-конференции.

Сборная России одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала. Россияне обыграли шведов в серии буллитов со счётом 4:3.

Основное время встречи завершилось вничью со счётом 3:3. В составе шведской сборной отличились Понтус Оберг на 25-й минуте, Андре Петерссон на 47-й и Эмиль Ларссон на 56-й. За российскую команду шайбы забили Андрей Кузьменко (35-я), Никита Сошников (47-я) и Вадим Шипачёв (51-я).

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу сборной России по хоккею над национальной командой Швеции в первом матче Кубка Первого канала со счётом 4:3(Б) (0:0, 1:1, 2:2).