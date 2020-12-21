Защитник сборной России Лямкин высказался о победе на Кубке Первого канала

https://static.news.ru/photo/41cf092a-42e1-11eb-9e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник казанского «Ак Барса» и сборной России по хоккею Никита Лямкин подвёл итог выступления национальной команды на Кубке Первого канала. Подопечные Валерия Брагина одержали три победы на турнире — над шведами (4:3 по буллитам), над чехами (4:1), над финнами (5:1).

Три победы — это большой успех. Мы очень рады, что у нас всё получилось. Едем по домам чемпионами. Когда дело касается сборных команд, не просто добиваться результата. Другие скорости где-то, другие исполнители, поэтому поначалу было тяжело. Со шведами только вкатывались в игру, но остальные игры выиграли уже на одном дыхании, — сказал Лямкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также защитник прокомментировал достижение Вадима Шипачёва, который стал автором 2500-й шайбы в истории сборной России.

За Шипачёва очень рады, это отличное достижение. Поздравили его всей командой, — отметил Лямкин.

Российская сборная стала победителем Кубка Первого канала и упрочила своё лидерство в общем зачёте Евротура. Как передавал NEWS.ru, главный тренер национальной команды Валерий Брагин заявил, что хоккеисты подошли к последнему матчу с полной концентрацией и играли агрессивно.