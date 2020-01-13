Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наказать защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григория Панина за грубую игру против защитника рижского «Динамо» Мэтью Майоне.
За удар соперника коленом Панин пропустит два матча, а также вынужден будет заплатить денежный штраф, сообщает официальный сайт КХЛ.
Также он дополнительно отстранён на две встречи за то, что большой штраф (5+20) был для него не первым в текущем сезоне. В итоге Панин пропустит четыре матча.
«Салават Юлаев» закончил встречу с рижским «Динамо» с разгромным счётом 5:0.
Ранее NEWS.ru писал, что «Сибирь» отыгралась с 0:3 в Пекине и поднялась на пятое место на «Востоке».
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