https://static.news.ru/photo/405d79dc-b8fe-11e9-912b-fa163e074e61_660.jpg Александр Романов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Александр Романов рассказал, что в «Монреале» нет русофобии, о которой говорят вокруг.

Вообще нет ни русофобии, ничего такого. Ко мне очень тепло относились, да к русским в целом. Меня и на улицах узнавали, фотографировались со мной, — цитирует его Sport24.ru .

В прошедшем сезоне 19-летний хоккеист сыграл 43 матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за московский ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В 2018 году на драфте был выбран под 38-м номером клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».

Московский хоккейный клуб ЦСКА опубликовал официальное заявление по поводу закупки «Роснефтью» костюмов для игроков и персонала команды, писал News.ru.