https://static.news.ru/photo/4e10a79e-3a12-11ea-a986-fa163e074e61_660.jpg Данис Зарипов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что не стремится обогнать форварда магнитогорского «Металлурга» по количеству выступлений в Матчах звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нет задачи обогнать Мозякина по количеству Матчей звёзд. Приятно получать приглашение на такие мероприятия. Если здоровье будет позволять, то приеду и в следующем году. Если пригласят, конечно. Что советуют тренеры? Ничего, все получают удовольствие от хоккейного праздника, — рассказал Зарипов журналистам.

Мозякин принимал участие во всех 11 предыдущих Матчах звёзд, но пропускает мероприятие в этом году из-за болезни. Зарипов поучаствует в Матче звёзд КХЛ в восьмой раз.

Ранее нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий рассказал, что волновался перед участием в мастер-шоу на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), писал NEWS.ru.