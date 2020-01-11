Матч звёзд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) наряду с Кубком Вызова, где участвуют ребята из молодёжной лиги, является преддверием звёздной битвы между представителями КХЛ. Но это не значит, что интерес к событию ниже.

Хоккеистки «Востока» ещё на тренировке говорили, что им хотелось бы взять реванш за прошлогоднее поражение от сборной «Запада». Девушки не любят проигрывать, особенно когда на трибунах собираются друзья и родственники.

Главный тренер команды «Запада» Алексей Чистяков тоже настраивал своих подопечных на то, что им предстоит не какое-то шоу, а реальная битва. Складывалось такое ощущение, что на кону стоял Кубок Стэнли, не меньше.

Обе команды с первых минут побежали вперёд, стараясь проверить на прочность голкиперов. Но ни Анна Пругова («Восток»), ни Валерия Меркушева («Запад») не давали своим соперникам шанса вскрыть ворота. Мастерство девушек просто поражало, ведь даже в КХЛ порой не увидишь такой сумасшедшей игры в исполнении вратарей.

Но упорство и труд обязательно к чему-нибудь приводят. Например, к шайбе от Екатерины Добродеевой. Представительнице красноярской «Бирюсы» ассистировали одноклубница Валерия Павлова и Регина Юмагужина (СКСО). Они эффектно разыграли комбинацию, и Добродеева с дальней дистанции метко бросила в пустой угол.

То же звено во втором периоде удвоило преимущество «Востока», только теперь шайба была записана на счёт Валерии Павловой, которой ассистировала Юмагужина. Третье звено вышло ударным.

После второй пробоины «Запад» несколько сник. Нельзя сказать, что корабль Чистякова начал тонуть, но ход хоккеистки точно потеряли. Может, роль сыграла насыщенная тренировка за день до Матча звёзд, а возможно, и длительный перерыв в ЖХЛ вывел игроков из спортивного тонуса.

Но не стоит забывать, что Матч звёзд — это ещё и различные конкурсы. В первом перерыве обе команды соревновались в красоте исполнения буллита. Алёна Миллс («Восток») выехала на лёд на небольшом четырехколёсном велосипеде, а затем потратила свою вторую попытку на воссоздание образа Яромира Ягра. У «Запада» в данном конкурсе выбор пал на Алевтину Штарёву, которая сначала поменялась местами с вратарём и пропустила бросок, а затем с партнёрами по команде затеяла ограбления. Укаченные ворота были безжалостно поражены её броском.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Другой перерыв заполнили бросками на точность, где у девушек тоже была возможность пошутить, поулыбаться и немного отойти от горячих перипетий на льду.

Было непривычно играть в этом зале, считаю, что на «ВТБ Арене» душновато. У нас в Красноярске куда прохладнее. Порадовал и тот факт, что собралось большое количество народа. Всегда бы так было на женском хоккее, — призналась одна из самых ценных хоккеисток «Востока» Валерия Павлова.

Третий период начался весьма размеренно, ведь у одних не было большого количества сил, а вторых счёт на табло вполне устраивал. Поэтому дальний бросок от Екатерины Лебедевой стал для Елизаветы Кондаковой большим сюрпризом. Хотя, может, всему виной рикошет от конька одного из игроков, но суть была уже не в этом — «Восток» довёл свое преимущество до трёх шайб. Даже просмотр эпизода арбитрами ничего не дал, гол засчитали.

Обидная шайба заставила подопечных Чистякова встрепенуться, и на один гол они всё же наиграли: капитан «Запада» Анна Шохина взяла инициативу в свои руки и размочила счёт. После этого её команда должна была воспрянуть духом и понестись вперёд, но «Восток» почти моментально преодолел разрыв, показав, что не собирается упускать долгожданную победу. Счёт в противостоянии двух сборных стал равным — 2:2.

Мы даже не играли в полную силу, им просто повезло (улыбается). Соперник смог реализовать свои моменты, а у нас с этим были проблемы. Надеюсь, что мы смогли порадовать собравшихся болельщиков большим количеством шайб, — рассказала защитник «Запада» Нина Пирогова.

Понятно, что в таких матчах нет победителей и проигравших, так как главное — получить удовольствие от хоккея и подарить его собравшимся болельщикам. А раз счёт в серии теперь равный, то следующий Матч звёзд ЖХЛ наконец-то выявит лидера в противостоянии «Востока» и «Запада». Подождём!