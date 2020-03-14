https://static.news.ru/photo/2337bddc-66d1-11ea-85a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федерация хоккея с мячом России/vk.com

Сборная России по хоккею с мячом стала победителем чемпионата мира среди юношей (игроки не старше 17 лет), который прошёл в шведском Лидчёпинге.

В финальном матче россияне обыграли команду Швеции со счётом 7:2. У россиян дублями отметились Андрей Бусыгин и Иван Кондратьев, по голу забили Владислав Федоренко, Артур Шельпяков и Владимир Михайличенко.

Сборная России стала чемпионом турнира в 11-й раз.

Ранее женская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в норвежском Осло. Россиянки уступили команде Швеции со счётом 1:3 в финальном матче турнира, писал NEWS.ru.