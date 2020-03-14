Сборная России по хоккею с мячом стала победителем чемпионата мира среди юношей (игроки не старше 17 лет), который прошёл в шведском Лидчёпинге.
В финальном матче россияне обыграли команду Швеции со счётом 7:2. У россиян дублями отметились Андрей Бусыгин и Иван Кондратьев, по голу забили Владислав Федоренко, Артур Шельпяков и Владимир Михайличенко.
Сборная России стала чемпионом турнира в 11-й раз.
Ранее женская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в норвежском Осло. Россиянки уступили команде Швеции со счётом 1:3 в финальном матче турнира, писал NEWS.ru.
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