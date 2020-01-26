https://static.news.ru/photo/26a0415a-405d-11ea-8bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusbandy.ru

Сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира (игроки не старше 19 лет) по хоккею с мячом, который прошёл в Хельсинки.

Россияне в финальном матче обыграли команду Швеции в овертайме со счётом 3:2. В составе российской команды голы забили Дмитрий Кураев (21-я минута) и Роман Дарковский (25, 64).

Бронзовые медали турнира завоевала сборная Финляндии.

Ранее сборная России по хоккею стала победителем юношеских Олимпийских игр, которые прошли в швейцарской Лозанне. Россияне в финальном матче обыграли команду США со счётом 4:0. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Канады, писал NEWS.ru.