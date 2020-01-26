Сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира (игроки не старше 19 лет) по хоккею с мячом, который прошёл в Хельсинки.
Россияне в финальном матче обыграли команду Швеции в овертайме со счётом 3:2. В составе российской команды голы забили Дмитрий Кураев (21-я минута) и Роман Дарковский (25, 64).
Бронзовые медали турнира завоевала сборная Финляндии.
Ранее сборная России по хоккею стала победителем юношеских Олимпийских игр, которые прошли в швейцарской Лозанне. Россияне в финальном матче обыграли команду США со счётом 4:0. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Канады, писал NEWS.ru.
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