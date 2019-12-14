Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) стала победителем Мирового кубка вызова, обыграв в финале «Канаду Восток» (U 19) со счётом 2:1 (ОТ).
Победную шайбу во втором овертайме минуте забросил Шакир Мухамадуллин. Таким образом, россияне впервые выиграли Мировой кубок вызова.
Обладателями бронзовых наград стала сборная США, одолевшая Чехию (2:1).
Мировой кубок проводится с 2006 года.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккей не смогла выиграть домашний турнир — Кубок Первого канала, писал NEWS.ru.
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