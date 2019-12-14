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Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант с проведением матча между сборными России и Канады на футбольном стадионе.

Есть множество нюансов, чтобы такое мероприятие организовать, это вопрос календаря. Мы теоретически можем рассматривать матч Россия — Канада, как это было на Кубке Первого канала два года назад, — сказал...