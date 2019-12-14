Юниорская сборная России по хоккею Юниорская сборная России по хоккею Фото: fhr.ru

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) стала победителем Мирового кубка вызова, обыграв в финале «Канаду Восток» (U 19) со счётом 2:1 (ОТ).

Победную шайбу во втором овертайме минуте забросил Шакир Мухамадуллин. Таким образом, россияне впервые выиграли Мировой кубок вызова.

Обладателями бронзовых наград стала сборная США, одолевшая Чехию (2:1).

Мировой кубок проводится с 2006 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккей не смогла выиграть домашний турнир — Кубок Первого канала, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях