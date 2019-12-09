Омский «Авангард» на своём льду без проблем разобрался с казанским «Ак Барсом» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ — 3:0. Гости настолько были обескуражены случившимся, что в третьем периоде нахватали много штрафов. NEWS.ru представляет лучшие кадры прошедшего в Балашихе хоккейного «пиршества».