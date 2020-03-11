https://static.news.ru/photo/5b710a0e-6317-11ea-bdb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Хоккейный клуб «Динамо» обыграл «Спартак» в пятом матче плей-офф Кубка Гагарина со счётом 4:1 (0:0; 1:0; 3:1). Возможно, решающий для «бело-голубых» матч пройдёт в этот четверг при закрытых трибунах в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина. Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин считает это решение серьезной потерей для команды.

Услышали после игры эту новость. А как вы думаете, серьезная ли это потеря для команды? Конечно, играть перед пустыми трибунами сложнее, но что поделать. Как будет, так и будет, — сказал Яшкин после игры.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.

Другой игрок «Динамо» Вячеслав Кулемин уверен, что команда сумеет найти эмоции в следующей игре несмотря на закрытые трибуны, ранее писал NEWS.ru.