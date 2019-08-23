https://static.news.ru/photo/8e9794ea-c6f8-11e9-a2fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

26-летний нападающий российского происхождения с чешским гражданством после своего дебютного матча за московское «Динамо», в котором «бело-голубые» обыграли (4:1) столичный «Спартак» в рамках Кубка мэра Москвы, пообщался с журналистами.

— Каково вам было играть на большой площадке европейского образца? Трудно привыкнуть после маленьких канадских коробок?

— В принципе всё было нормально, особо привыкать не пришлось. Конечно, было чуть сложнее, чем остальным. Но я не просто дома сидел — готовился и чувствовал себя хорошо.

— То, что вас тренерский штаб «Динамо» сразу поставил в первое звено, стало для вас сюрпризом?

— Как тренеры поставили — так и поставили. Много поиграл сегодня, было достаточно интересных игровых моментов и много игрового времени.

— Как игралось рядом с Вадимом Шипачёвым? Почувствовали высокий уровень этого центрального нападающего?

— Конечно, увидел уровень Шипачёва. Хотя я и до этого уже всё заметил. Что могу сказать — конечно, здорово играть в одном звене с Вадимом.

— Можете сравнить его с вашим бывшим одноклубником по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым, который сейчас попал в неприятную историю с кокаином?

— А зачем их сравнивать? Они, конечно, в чём-то похожие игроки, но в то же время и отличаются друг от друга. Нет смысла сравнивать Вадима и Евгения.

— Сильное впечатление на вас произвела «мельница» — силовой приём — в исполнении защитника «Динамо» Андрея Миронова?

— Красиво! В НХЛ игра быстрее, и хотя площадки меньше, нечасто подобное увидишь. Наверное, это действительно «фишка» Миронова. Несколько раз именно в его исполнении видел такое. Прикольно!

— Почему вы всё-таки оказались именно в «Динамо»?

— Я уже отвечал на этот вопрос: так договорились мой агент и руководство клуба. Не вижу смысла дальше рассуждать на эту тему. Договорились пока о контракте на один год — срок не имеет для меня значения. Посмотрим, что будет дальше.

— Мечтаете вернуться в НХЛ?

— Любой игрок хочет вернуться в НХЛ, поэтому оставляю эти ворота открытыми. Но этим летом я уже заждался предложений оттуда, хотелось уже в хоккей играть, а не ждать! Поэтому я сейчас и в «Динамо».