Яшин: спорт начинает оживать, и рестарт НХЛ — шаг в том же направлении

Неизвестные в Ярославле надругались над могилой хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко, погибшего вместе с командой в авиакатастрофе в 2011 году.

Как сообщил порталу 76.ru отец капитана клуба Леонид Ткаченко, всё произошло в выходные. По его словам, им позвонил сторож со словами: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан, —...