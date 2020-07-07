Яшин: спорт начинает оживать, и рестарт НХЛ — шаг в том же направлении

Известный хоккеист, в прошлом форвард сборной России Алексей Яшин, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс», позитивно воспринял известие о возобновлении сезона НХЛ, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.
С точки зрения болельщика круто, что хоккей вернётся, здорово, что снова появятся телетрансляции, поскольку обязательства лиги перед телевидением никто не отменял. И, кроме того, НХЛ снова начнёт зарабатывать какие-то деньги, хоккей вновь будет двигаться вперёд, как это происходит сейчас, например, в Английской премьер-лиге, в нашем футболе, в немецком, испанском чемпионатах. Да и весь спорт начинает оживать, чемпионат в «Формуле-1» тоже вот стартовал. И рестарт сезона в НХЛ — это очередной шаг в том же направлении, — заявил Яшин в интервью NEWS.ru.
Также бывший капитан национальной сборной России отметил, что руководители НХЛ должны принять все меры для противодействия эпидемии.
Конечно, вероятность [новой остановки сезона] существует. Из всех телевизоров нам постоянно твердят, что может быть вторая волна эпидемии. Но я думаю, лига принимает все необходимые меры, чтобы снизить риск заражения. Хочется думать о хорошем — о том, что возвращение большого хоккея, футбола, баскетбола, всего спорта уже назрело, и рано или поздно это должно было произойти, — считает Яшин.
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