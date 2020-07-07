Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги согласовали меморандум о взаимопонимании, продлевающий действие коллективного договора ещё на четыре года (то есть с сентября 2022 года до осени 2026-го), а также наконец-то достигли предварительного соглашения по плану возобновления сезона-2019/20, прерванного 12 марта из-за пандемии коронавируса. Оно ещё должно быть утверждено, однако ключевые даты рестарта уже определены: 13 июля клубы начинают официальные тренировочные сборы в своих городах, 26 июля отправляются к местам проведения матчей (это будут два города, в каждом из которых соберутся по 12 команд Восточной и Западной конференции, допущенные к доигрыванию сезона), 1 августа должен стартовать квалификационный раунд. Известный в прошлом нападающий сборной России, а также клубов НХЛ «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин в интервью NEWS.ru подробно прокомментировал эти события, а также разъяснил, в чём заключалась суть претензий форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина к боссам лиги.

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«Эскроу — это не срезание зарплаты хоккеиста!»

— После подписания соответствующих документов возобновление хоккейного сезона за океаном действительно становится реальным?

— Всё реально, всё выполнимо, и всё может быть. Ничего невозможного нет — это первое. Второе — очевидно, что происходят определённые изменения во многих вещах после длительной паузы, связанной с пандемией. Понятно, что нынешний и, наверняка, следующий сезоны в НХЛ пройдут под давлением последствий этой чрезвычайной ситуации, они точно не будут такими, как обычно. Третье — здорово и классно, что хоккей возвращается, и пусть он какое-то время будет без зрителей, но что есть — то есть. Всё равно с чего-то нужно начинать. И четвёртое — в продлении коллективного договора я вижу желание обеих сторон найти общий язык и не накалять ситуацию на фоне опять же сложной эпидемиологической обстановки в мире. Сейчас важно, чтобы ситуация стабилизировалась, что позволит вести более предметные переговоры о нюансах коллективного соглашения на предстоящие годы. Потому что на данный момент никто не знает, как долго будут ощущаться последствия пандемии, что будет с прибылью лиги и доходами клубов. Поэтому заинтересованные стороны посчитали, что не стоит оставлять ситуацию с коллективным договором в подвешенном состоянии до 2022 года — будет лучше прямо сейчас продлить срок его действия ещё на четыре года и мозги друг другу не компостировать.

— Устроит ли возобновление сезона Артемия Панарина, который, как известно, выступал против, поскольку мог потерять значительную часть своей зарплаты за счёт высокого эскроу — дополнительных налоговых отчислений в казну лиги?

— Хочу сразу уточнить, что эскроу — это не срезание зарплаты хоккеиста! Я немножко разобрался в том, о чём говорил Артемий, и понял ситуацию так: после восьми лет была альтернатива — продлить действующее коллективное соглашение или отказаться от него, подписав новое. И Панарин выступал за то, чтобы вообще убрать эскроу по прошествии восьмилетнего срока. Этот показатель появляется из разницы подписанных контрактов по отношению к прибыли клуба. Игроки ведь получают свой процент от прибыли. Поэтому когда, условно говоря, нет сезона и нет никакой прибыли, каким бы ни был процент, он всё равно умножается на ноль — и в итоге ноль и получается. И сейчас, когда пока нет понимания, что будет дальше, показатель эскроу спрогнозировали ориентировочно чуть выше 20%. Но ещё раз подчеркну: никто ни у кого никакие деньги не урезает и не отбирает. В контракте у каждого игрока указано, сколько он получает в зависимости от прибыли клубов, то есть всей лиги. Действительно, в последнее время вокруг этого вопроса возникали определённые проблемы, потому что доходы НХЛ в процентном отношении были меньше того показателя, который указывался в контрактах хоккеистов. Эта разница плавала в пределах от восьми до 12%

Моё понимание ситуации базируется ещё на тех контрактах, которые я сам подписывал, играя в НХЛ. Так вот в те времена, когда уже появился эскроу, указанные в контракте суммы — это не те деньги, которые игрок обязательно получит. Потому что этот контракт может быть скорректирован в зависимости от того, какую прибыль получит владелец клуба. И в последнее время эти корректировки как раз были в размере 10-12%. Но при этом корректировки могут быть не только в меньшую сторону — игрок может получить и больше суммы, указанной в контракте. Если хозяева клубов получили совместную прибыль, превышающую определённый процент, то эти дополнительные деньги достаются игрокам. То есть это такой плавающий показатель, от которого зависит контракт хоккеиста. И этот показатель отражает ситуацию, в которой на данный момент находится бизнес всей лиги.

Jeanine Leech/Icon Sportswire, v/Global Look Press

«Потолок зарплат — некий финансовый прогноз, особого смысла в нём нет»

— На ближайшие два сезона НХЛ планирует закрепить потолок зарплат на отметке $81,5 миллиона, а эскроу — в районе 20%. Это приемлемые цифры для нынешней ситуации?

— Ну, опять же: что значит «приемлемые»? Всё ведь зависит от доходов лиги. Понятно, что потолок вводится для того, чтобы команды были плюс-минус в равных условиях. Чтобы одни клубы не скупали всех звёзд, платили им огромные деньги и всё выигрывали, а другие, напротив, платили минимум и терпели одно поражение за другим. При этом конкретная сумма потолка — 75 миллионов, 80 или 90, — на самом деле, особой роли не играет. Потому что, на мой взгляд, это в любом случае некий финансовый прогноз на ближайшее будущее лиги. Вот конкретный пример: никто прошлой осенью не знал, что в разгар сезона будет вирус и хоккей на несколько месяцев уйдёт на паузу. Соответственно, не будет и никаких доходов. Так что параметр потолка зарплат в значительной степени относительный, условный. В основной бизнес-модели лиги как раз заложено то, что каким бы ни был потолок зарплат, ключевым показателем являются процентные доходы хоккеистов. Можно задрать потолок, например, до $180 миллионов и на всю эту сумму назаключать контрактов, но если у тебя доходы вдвое меньше, то откуда взять ещё $90 миллионов, чтобы выплатить их игрокам? Поэтому в моём понимании особого смысла в потолке зарплат нет. Потому что есть чёткое и давно существующее правило: игроки получают процент от прибыли всей лиги. Какая прибыль — такая и зарплата.

А что касается показателя эскроу в 20% — это чисто техническая вещь. Можно сказать, что эти 20% владельцы клубов откладывают на свой аккаунт, то есть поначалу эти деньги игрокам недоплачивают. Но после окончания сезона идёт перерасчёт, и если в доходах — минус 10%, игрокам эти 10% возвращаются в плюс. Если минус 20%, то игроки ничего не получают дополнительно. А если владельцы получили прибыль в размере 10%, то игрокам возвращаются те 20% с аккаунта, к которым добавляются ещё 10%.

Привёл этот пример, чтобы лишний раз проиллюстрировать: эскроу — это не наказание для провинившихся и не штрафные санкции. Это своеобразное динамическое регулирование доходов. Оно происходит от того, что в Америке — знаю по себе — многие, получив деньги, не спешат сразу платить налоги. Но в конце года ты всё равно должен отдать 50% на налоги и условные 20% — эскроу. Но ведь можно к тому времени все деньги потратить, и налоги платить будет нечем. Эскроу как раз и помогает сглаживать подобные проблемы.

А главное резюме из всего сказанного здесь — прямая зависимость доходов владельцев клубов, как и всей лиги, и зарплат игроков. Эскроу может быть и 100% — тогда ты просто по ходу сезона не получаешь зарплату, но после его окончания все полагающиеся деньги тебе вернут. К сожалению, в нашей прессе, насколько я видел и читал, этот параметр преподносится именно в таком ключе, будто у игрока что-то отбирают. На самом деле это, конечно же, не так. Люди просто хотят сразу получать деньги за вычетом налогов, чтобы точно знать, что в конце года у них ничего не вычтут.

А показатель эскроу в 20% — это экономическая оценка лиги и профсоюза игроков, на сколько ожидается падение доходов при действующей бизнес-модели и в условиях пандемии. То есть на сколько меньше игроки могут заработать по сравнению с цифрами, указанными в их контрактах.

— Значит, доходам того же Панарина ничего не угрожает?

— Артемий, как мы уже говорили, предлагал вообще убрать пункт про эскроу. Но я думаю, что лига на это никогда не пойдёт. В её истории уже было достаточно локаутов и забастовок, и на протяжении 15-20 лет шла эта борьба. И, в конце концов, руководство НХЛ этот процент всё-таки застолбило. Так что в ближайшем будущем я не вижу, что вот эта процентная зависимость зарплат игроков от прибыли клубов и лиги будет изъята из коллективного соглашения. Мне кажется, это нереально.

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«Вопрос не о количестве команд в плей-офф, а о том, что нужно было с чего-то начинать»

— Если говорить о технической и спортивной стороне возобновления сезона в НХЛ, как вы оцениваете сценарий с 24 командами, которые в двух городах сразу начнут играть плей-офф, правда, с квалификационного раунда?

— Нужно исходить из того, что все мы оказались в форс-мажорной ситуации. В какой-то степени она похожа на тот период, когда полгода в НХЛ был локаут или забастовка игроков. То есть понятно, что нет возможности провести обычный полноценный сезон: нет доступа на все арены, на трибунах нет болельщиков... Поэтому нет смысла задаваться вопросом, почему к доигрыванию сезона допустили 24 команды, а не 28 или не все 31. Профсоюз игроков совместно с лигой приняли решение, что именно такой формат будет наиболее приемлемым. Потому что в регулярном чемпионате на момент остановки сезона не было доиграно в среднем по 10-12 матчей каждой командой. И подсчитали, что за эти оставшиеся игры 16 клубов могли произвести существенные изменения в таблице. При том, что ещё восемь лучших фактически гарантировали себе место в плей-офф. Поэтому решили дать шанс командам, находившимся на местах с девятого по 12-е в каждой конференции побороться за выход в основную сетку Кубка Стэнли. Так что здесь вопрос не о технических нюансах и количестве клубов, допущенных к возобновлению сезона, а о том, что с чего-то нужно было начинать.

— Насколько быстро можно набрать форму после четырёхмесячной вынужденной паузы в сезоне НХЛ? Хватит ли для этого менее трёх недель июльской подготовки?

— Лично для меня этот вопрос вообще не актуален. Понятно, что все игроки — профессионалы, и каждый из них, какими бы ни были условия — дома или на улице, — всё равно поддерживал себя в определённой физической форме. Да, они долго не катались, не выходили на лёд, но это абсолютно общая проблема. Поэтому соревновательный момент будет примерно одинаковым для всех команд. Будет ли этот хоккей отличаться в плане готовности игроков от обычного сезона? Наверное, да, потому что ни у кого нет возможности пройти полноценную предсезонную подготовку и сыграть более 80 матчей регулярного чемпионата, прежде чем начать плей-офф. Но с точки зрения болельщика круто, что хоккей вернётся, здорово, что снова появятся телетрансляции, поскольку обязательства лиги перед телевидением никто не отменял. И, кроме того, НХЛ снова начнёт зарабатывать какие-то деньги, хоккей вновь будет двигаться вперёд, как это происходит сейчас, например, в Английской премьер-лиге, в нашем футболе, в немецком, испанском чемпионатах. Да и весь спорт начинает оживать, чемпионат в «Формуле-1» тоже вот стартовал. И рестарт сезона в НХЛ — это очередной шаг в том же направлении. Конечно, кто-то из хоккеистов может оказаться не готов к возобновлению сезона, но это уже вопрос его взаимоотношений с руководством клуба и тренерским штабом. Если контракт заканчивается, а ты не готов, то тебя попросту выгонят из команды. Наверняка есть десять человек, которые готовились и хотят занять твоё место.

— Есть ли опасения, что в случае массового заражения игроков коронавирусом в какой-то команде вся эта затея с возобновлением сезона пойдёт прахом?

— Конечно, такая вероятность существует. Из всех телевизоров нам постоянно твердят, что может быть вторая волна эпидемии. Но я думаю, лига принимает все необходимые меры, чтобы снизить риск заражения. Хотя всем ясно, что играть в хоккей и соблюдать дистанцию полтора метра между игроками на льду невозможно. И всё-таки хочется думать о хорошем — о том, что возвращение большого хоккея, футбола, баскетбола, всего спорта уже назрело, и рано или поздно это должно было произойти. Болельщики, соскучившиеся по хоккею, с удовольствием посмотрят плей-офф НХЛ, и лично я этому только рад.