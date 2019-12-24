«Металлург» из Магнитогорска очень смело играл в Москве против «армейцев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), дважды выходя вперёд в счёте. Однако ЦСКА всё-таки сумел вырвать победу (3:2) благодаря дублю Михаила Григоренко и голу Максима Шалунова. После финальной сирены защитник «Магнитки» и сборной России Егор Яковлев дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, объяснив, в чём была разница между командами, определившая результат встречи, а также рассказав, в чём нужно прибавлять уральцам.

— «Металлург» здорово начал встречу против действующего обладателя Кубка Гагарина, открыв счёт и перебросав соперника (11:4) по итогам первого периода. Почему в дальнейшем не удалось владеть преимуществом и переигрывать ЦСКА?

— Да я бы не сказал, что мы после первого периода сдали — практически весь матч провели хорошо. Просто во второй 20-минутке были эпизоды, когда у нас затягивались смены из-за дальней скамейки, не удавалось вовремя смениться, из-за чего накапливалась усталость. Пропустили обидный, ненужный гол за пять секунд до второго перерыва. Надо было, конечно, дотерпеть... Неплохой получился матч по самоотдаче, но ЦСКА реализовал численное преимущество, а мы — нет. Вот и вся разница, которая определила результат.

— Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв на послематчевой пресс-конференции отметил, что в первом периоде удалось сдерживать соперника, а затем ЦСКА был машиной. Вам так тоже показалось? «Армейскую машину», взвинтившую скорости, действительно было почти невозможно остановить?

— Если честно, я ничего такого не заметил. Но никто не говорит, что с ЦСКА просто играть. У них классная команда, есть куча ребят — мастеровитых исполнителей. Но в целом нормальная игра была, равная.

— «Магнитка» в таблице Восточной конференции КХЛ балансирует на грани зоны плей-офф, то поднимаясь в неё, то опускаясь «ниже ватерлинии». Вот и сейчас команда занимает девятое место. Значит, нужно стараться брать очки в каждой встрече, невзирая на соперника — ЦСКА это или какой-то другой клуб?

— Вы абсолютно правы: для «Металлурга» сейчас нет проходных матчей, на каждый настраиваемся, чтобы добыть победу. К сожалению, зачастую не хватает совсем чуть-чуть, какой-то малости. Значит, нужно поработать на тренировках и переломить эту ситуацию, избавиться от этого «чуть-чуть», которое мешает побеждать.

— Пауза, которая недавно была в регулярном чемпионате, пошла «Магнитке» на пользу?

— Думаю, да: мы успели отдохнуть, хорошо поработали и с новыми силами вернулись в чемпионат.

— Тот провал, который был у «Металлурга» в начале сезона, сейчас уже остался в прошлом? Удалось выбраться из этой ямы?

— Сейчас мы играем намного лучше — это однозначно. Все знают, что делать на льду, но, повторюсь, не хватает каких-то мелочей. Но хоккей — это как раз игра мелочей, и нам необходимо прибавлять в этих мелочах. Когда мы добавим в нюансах, всё у «Металлурга» окончательно наладится.

— С разницей в несколько дней состав «Металлурга» пополнили чешский нападающий Томаш Филиппи и защитник Никита Пивцакин, которые ранее уже выступали за магнитогорскую команду. Это хорошее усиление?

— Вне всяких сомнений! Это классные хоккеисты, которые немало поиграли не только в нашей команде, но и в лиге в целом, много чего выигрывали. Так что в лице этих ребят «Металлург» получил отличное подкрепление.

— Значит, теперь «Магнитке» будет проще решить задачу попадания в плей-офф?

— Мы ни о чём другом и не думаем. Верим в то, что делаем. Есть понимание, что турнирная ситуация для нашей команды не самая лучшая, но ни у кого не пропадает уверенность, что мы всё это преодолеем. И даже не допускаем мысли, что «Металлург» может остаться без плей-офф.