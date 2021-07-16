«Я не ваш брат, но буду рядом»: Мерзликин обратился к семье Кивлениекса

Латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин выступил с речью на церемонии прощания с погибшим соотечественником и одноклубником Матиссом Кивлениексом. Вратарь обратился к семье погибшего игрока, заявив, что несмотря на отсутствие родственной связи, он будет рядом, потому что точно так же поступил бы его коллега и товарищ.

Я хочу сказать семье Матисса, его младшим сёстрам — честно и прямо, коуч Тортс (Джон Торторелла — бывший главный тренер «Коламбуса». — NEWS.ru) научил меня этому. Я не ваш брат. Но я буду рядом, когда потребуется. Что бы ни произошло. Потому что я знаю, что Матисс сделал бы всё для моей мамы и моей семьи. У меня нет младших братьев и сестёр, но я бы хотел стать для вас братом и любить как родных, — сказал Мерзликин.

Он рассказал о последнем дне 24-летнего игрока. На вечеринке было до 80 человек, но латвийский хоккеист не выпускал из вида семью Мерзликина. Они «выпили пива, выкурили по сигаре». Во время трагедии голкипер находился почти в семи метрах от него, обнимая свою беременную супругу. Затем случилось страшное — снаряд попал в спортсмена. В тот вечер мужчина спас не только жену коллеги по клубу, но и «множество других жизней».

Латвийскому вратарю было 24 года. Он погиб в результате травмы груди, полученной после попадания снаряда фейерверка.

В Северную Америку спортсмен уехал ещё в 16 лет, где сначала выступал в юниорских лигах. За «Коламбус» Кивлениекс успел провести восемь матчей.