Вздохнут спокойно: хоккеистам «Динамо» удалось одолеть ЦСКА

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй» выиграл шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Далласа», став в итоге обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 2:0. В этой игре участвовали семь хоккеистов из России, и это стало рекордом. В итоге сразу четыре россиянина подняли над головой почётный приз: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Александр Волков.

Как это было — в галерее NEWS.ru.