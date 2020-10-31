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Вздохнут спокойно: хоккеистам «Динамо» удалось одолеть ЦСКА

00:00, 02 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московскому «Динамо» удалось создать и сохранить преимущество до конца матча с ЦСКА. «Армейцы» не смогли отыграться, даже имея перевес в игроках. Под конец «бело-голубые» остались втроём. ЦСКА воспользовался этим, сократив отставание до минимума, но преодолеть разрыв в счёте так и не сумел. Итог встречи — 4:1 в пользу «Динамо».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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