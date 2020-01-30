https://static.news.ru/photo/52b2dae4-435c-11ea-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.vhlru.ru

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Китае, вызванной распространением коронавируса, руководством Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) после консультаций с Роспотребнадзором было принято решение о переносе всех «домашних» матчей китайских команд лиги на территорию России.

В сообщении пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР) говорится, что все игроки и сотрудники клуба в обязательном порядке ежедневно обследуются на предмет симптомов ОРВИ, проводится термометрия, результаты передаются в лигу.

Китайские клубы находятся на территории России с 23 января 2020 года, — говорится в заявлении ФХР.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла матч регулярного чемпионата между командами «Куньлунь Ред Стар» и «Динамо» (Рига) из Пекина в Новосибирск из-за эпидемии коронавируса, ранее писал NEWS.ru.