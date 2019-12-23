https://static.news.ru/photo/4c1028b6-25cc-11ea-813b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В рамках ежегодного проекта KHL World Games очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был проведён на территории страны, представителя которой пока нет в рядах участников лиги. На сей раз такой страной стала Швейцария: в Давосе прошло так называемое «зелёное дерби» — принципиальное противостояние между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».

Соперники встречались уже в четвёртый раз в нынешнем сезоне: в двух предыдущих очных поединках победу праздновали казанцы, один раз — уфимцы. В Давосе верх в овертайме взял «Салават Юлаев» — 4:3ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0).

На 4-й минуте счёт открыл канадский форвард «Ак Барса» Мэттью Фрэттин, однако швед Линус Умарк (8-я минута) и Дмитрий Кугрышев (9-я) с интервалом в 64 секунды вывели «Салават» вперёд. Тем не менее, первый период завершился вничью: вторую шайбу у «барсов» забросил в большинстве Виктор Тихонов (13-я минута).

Вторая двадцатиминутка не нарушила равенства в счёте: на результативный бросок защитника казанцев Альберта Яруллина (спустя девять секунд после перерыва) уфимцы ответили на 33-й минуте голом Эдуарда Гиматова, реализовавшего численное преимущество.

В третьем периоде четыре с половиной тысячи зрителей, собравшиеся на трибунах «Айсштадиона», заброшенных шайб не увидели. А победную для уфимцев шайбу на 10-й секунде овертайма забросил датский защитник Филип Ларсен.

Умарк, добавивший в этой встрече к заброшенной шайбе две результативные передачи, достиг отметки 400 набранных очков по системе «гол плюс пас» в КХЛ.

«Салават Юлаев» (47 очков, 42 игры) прервал серию из трёх поражений в чемпионате и поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (59 очков, 39 игр) проиграл второй матч кряду, но пока продолжает единолично лидировать в регулярном чемпионате КХЛ. Хотя отрыв от ближайшего преследователя — столичного ЦСКА — сократился до двух очков.

В другом матче игрового дня череповецкая «Северсталь» на своей площадке уступила челябинскому «Трактору» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).

Победу уральцам принесли точные броски Руслана Карлина (15-я минута), Егора Фатеева (26-я), Сергея Терещенко (49-я) и Никиты Комарова (за десять секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Дубль Кирилла Капустина (голы на 37-й и 46-й минутах) позволил «сталеварам» отыграть две пропущенные шайбы, но переломить ход игры не помог.

«Северсталь» (33 очка, 41 игра) потерпела пятое поражение подряд в чемпионате, занимает десятое место в таблице Западной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на 13 очков. «Трактор», имеющий аналогичную статистику (33 очка, 41 игра), никак не поднимется с последнего, 12-го места на «Востоке», а его отставание от «кубковой» — восьмой — строчки в таблице составляет 11 очков.

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