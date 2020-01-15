https://static.news.ru/photo/786c9b2c-3785-11ea-bd2b-fa163e074e61_660.jpg Вадим Шипачёв (слева) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила капитанов сборных дивизионов на Матч звёзд–2020.

Капитаном команды дивизиона Боброва стал нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв, который уже в пятый раз примет участие в Матче звёзд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов станет капитаном сборной дивизиона Тарасова. Капризов отметил, что для него эта новость стала неожиданной, но приятной. Капитаном дивизиона Харламова выбран пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, для которого участие в этом Матче звёзд станет восьмым в карьере. Защитник «Барыса» Даррен Диц будет капитаном дивизиона Чернышёва.

Ранее стало известно, что капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отказался от участия в Матче звёзд КХЛ в Москве. Хоккеист во время паузы в регулярном чемпионате планирует провести необходимые медицинские процедуры, писал NEWS.ru.