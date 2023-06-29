Вундеркинд Мичков и рекордсмен Симашев: кого из россиян задрафтовали в НХЛ Сразу четверых представителей страны выбрали в первом раунде, двое из них — защитники

Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

США. Теннесси. Нэшвилл. Российский воспитанник «Локомотива» Дмитрий Симашев надевает джерси «Аризоны Койотис»

Российские хоккеисты оказались очень востребованными на нынешнем драфте НХЛ. Сразу четверо представителей страны были выбраны в первом раунде, трое из них попали в топ-12, чего с хоккеистами из России не случалось с 2002 года. NEWS.ru рассказывает подробнее об игроках и клубах, которые их выбрали.

Что такое драфт НХЛ

Это ежегодное мероприятие, которое проводится в НХЛ в межсезонье: клубы лиги закрепляют права на талантливых молодых хоккеистов со всего мира в возрасте от 18 до 21 года. Драфт состоит из семи раундов, в каждом из них клуб имеет право выбрать по одному игроку. При этом первыми выбирают те команды, которые в минувшем регулярном чемпионате НХЛ не пробились в плей-офф. Иногда команды уступают друг другу приоритет, заключая сделки друг с другом. Таким образом, руководство лиги работает на сохранение высокой конкуренции.

Вундеркинд Мичков оказался в «Филадельфии Флайерс»

18-летний Матвей Мичков изначально считался одной из главных звезд нынешнего драфта, специалисты ставили его на второе место в рейтинге европейских игроков. Многие считали, что россиянина заберут в числе первых трех или, как минимум, пяти хоккеистов, однако он был задрафтован под седьмым номером клубом «Филадельфия Флайерс». Следующим делал выбор «Вашингтон Кэпиталс», так что, если бы не «летчики», Мичков с большой долей вероятности стал бы одноклубником Александра Овечкина.

«Все знают, что я ненавижу проигрывать. Я собираюсь сделать всё, что в моих силах. Я буду работать так усердно, как должен. И прямо сейчас для меня важно завершить цель, которую поставил передо мной мой отец, — выиграть Кубок Стэнли», — заявил Мичков Sportsnet после драфта.

Пока неизвестно, когда Мичков собирается переезжать за океан, так как до конца сезона-2025/2026 он имеет действующий контракт со СКА. При этом форвард может договорится с питерцами о досрочном расторжении соглашения и присоединиться к «Филадельфии».

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press Матвей Мичков

Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборных СССР и России

Мичков — один из самых талантливых игроков России за последние 10 лет. Начинавший заниматься хоккеем в Перми форвард в девять лет переехал в Ярославль, где выступал за местный «Локомотив», а в возрасте 16 лет перешел в СКА. В составе клуба он дебютировал в КХЛ, провел несколько ярких отрезков и заслужил приглашение в сборную России. Осенью 2021 года 16-летний Мичков выступил на Кубке Карьяла и отметился эффектным лакросс-голом в ворота сборной Швеции. Он стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборных СССР и России.

В состав национальной команды на Олимпиаду Мичков не попал, после чего сборную России отстранили от всех международных турниров. При этом нападающий стал капитаном сборной России U-25, созданной весной этого года. В минувшем сезоне форвард играл в аренде в «Сочи», в 27 играх регулярного чемпионата КХЛ он забросил девять шайб и сделал 11 результативных передач.

Симашев получил самый высокий номер на драфте среди российских защитников в XXI веке

Первым из россиян на нынешнем драфте выбрали хоккеиста из системы ярославского «Локомотива» Дмитрия Симашева, который приглянулся «Аризоне Койотс». Игрок получил шестой номер, настолько высоко в НХЛ не выбирали ни одного защитника из России в XXI веке. За всю историю лишь три отечественных игрока обороны были задрафтованы раньше Симашева — это Олег Твердовский (1994, второй номер, «Анахайм Дакс»), Андрей Зюзин (1996, второй номер, «Сан-Хосе Шаркс») и Виталий Вишневский (1998, пятый номер, «Анахайм»).

«Мы называем его единорогом драфта. Тяжело найти ребят, которые умеют так двигаться и кататься при таких физических данных. Мы узнали Дмитрия немного получше и были поражены его трудолюбием. У него есть задатки лидера, он хорошо говорит по-английски, у него очень хорошие перспективы. Невозможно найти и выменять такого защитника в НХЛ», — заявил пресс-службе лиги генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг.

В первом раунде у «Аризоны» был шанс взять двух игроков, право выбирать 12-й ей перешло от «Оттавы Сенаторс». И тут боссы «Койотс» снова обратили внимание на россиянина и пригласили форварда Даниила Бута. Он так же, как и Симашев, выступает за молодежную команду «Локомотива», поэтому россияне должны помочь друг другу адаптироваться в НХЛ.

Фото: George Walker IV/AP/ТАСС Российский воспитанник «Локомотива» Дмитрий Симашев (третий слева) во время фотосессии с официальными лицами клуба «Аризона Койотис»

Последним в первом раунде драфта был выбран россиянин Гуляев

Выбор в пользу воспитанника омского «Авангарда» Михаила Гуляева сделал «Колорадо Эвеланш», которому выпало закрывать первый раунд драфта. 18-летний защитник большую часть минувшего сезона выступал в МХЛ, но успел провести 13 матчей в КХЛ. На его счету один асссист. Гуляев стал вторым российским защитником, задрафтованным в первом раунде. В прошлый раз подобное происходило в 2001 году.

Как выступают клубы, которые задрафтовали россиян

Приоритетное право выбора на драфте получают аутсайдеры НХЛ, поэтому Симашев и Бут оказались в одном из худших клубов Западной конференции. «Аризона» финишировала на 13-й позиции и не попала в плей-офф. За последние девять сезонов «койоты» лишь один раз добирались до матчей навылет и прекратили борьбу за Кубок Стэнли в первом раунде.

У «Филадельфии», за которую будет играть Мичков, похожая история. Клуб не играл в плей-офф в последних трех сезонах и не входит в число фаворитов следующего розыгрыша. А вот «Колорадо», выбравший Гуляева, в позапрошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли, а в прошлом сезоне стал третьим в Западной конференции. Правда, «Эвеланш» вылетели уже в первом раунде плей-офф.

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