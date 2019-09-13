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Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его одноклубника Евгения Кузнецова, дисквалифицированного за кокаин, необходимо поддержать.

Лучше его поддержать и быть с ним, не стоит оставлять его одного. Не считаю, что он должен постоянно просить прощения. Он уже извинился как перед клубом, так и перед семьёй...