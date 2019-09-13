Сергей Бобровский Сергей Бобровский Фото: nhl.com

Российский вратарь хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский в караоке-баре исполнил знаменитую песню группы «Сектора Газа» «Пора домой».

Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать, — подписал Бобровский видео в своём Instagram.

Бобровский подписал контракт с «Пантерз» летом. Соглашение рассчитано на семь лет с сезонной зарплатой в размере $10 млн (общая сумма — $70 млн).

Ранее Бобровский поддержал дисквалифицированного за употребление кокаина нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, писал News.ru.

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