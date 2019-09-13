Российский вратарь хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский в караоке-баре исполнил знаменитую песню группы «Сектора Газа» «Пора домой».
Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать, — подписал Бобровский видео в своём Instagram.
Бобровский подписал контракт с «Пантерз» летом. Соглашение рассчитано на семь лет с сезонной зарплатой в размере $10 млн (общая сумма — $70 млн).
Ранее Бобровский поддержал дисквалифицированного за употребление кокаина нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, писал News.ru.