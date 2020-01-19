У нас костяк команды из «Динамо», считайте, что мы хозяева турнира, пришло очень много болельщиков «бело-голубых». Хочется порадовать их победой. Какие впечатления от красно-белой формы? Очень непривычно, красный на динамовцах можно, наверное, только в сборной увидеть. Понятно, что полевые игроки получают большое удовольствие, а вот вратарям приходится очень непросто, много неудобных бросков с расстрельной позиции, — сказал Бочаров журналистам.