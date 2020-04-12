Вратарь ЦСКА и сборной России Сорокин переедет в НХЛ

https://static.news.ru/photo/b4b8550c-7ceb-11ea-a17e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/teamsorokin

Голкипер ЦСКА и российской сборной Илья Сорокин решил перебраться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) после завершения контракта с московским клубом в 2020 году.

Сорокин сможет перейти в американский клуб «Нью-Йорк Айлендерс», который выбрал хоккеиста на драфте 2014 года. Генеральный менеджер «Островитян» Лу Ламорелло уже заявил, что будет рад увидеть 24-летнего голкипера в команде.

Он пока принял такое решение — уезжать [в НХЛ]. А дальше будет видно, — цитирует ТАСС агента игрока Шуми Бабаева.

По информации издания, Сорокин сыграл 40 матчей в регулярном чемпионате 2019-2020 годов, отражая в среднем 93,5% бросков и пропуская 1,5 шайбы за игру. В плей-офф Кубка Гагарина, где ЦСКА успел сыграть и выиграть четыре матча, вратарь пропускал в среднем 0,73 шайбы.

Как писал NEWS.ru, другой вратарь сборной — Тимур Билялов — решил остаться в России и перезаключил контракт с казанским «Ак Барсом».