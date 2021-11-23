Врачи ввели в кому 16-летнего хоккеиста МХК «Динамо»

Врачи ввели в медикаментозную кому 16-летнего защитника МХК «Динамо» Москва и юниорской сборной России Валентина Родионова. Такое решение было принято после операции, которую перенёс хоккеист из-за черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Состояние спортсмена оценивается как стабильное, сама операция прошла успешно. Сотрудники полиции начали проверку по факту получения травмы Родионовым.

Он столкнулся с защитным бортом во время матча Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) с ЦСКА. После этого он потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы.

В текущем сезоне МХЛ Родионов провёл 10 матчей и забросил одну шайбу.

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