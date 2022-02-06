Врач удивился игре хоккеисток России и Канады в медицинских масках

Вратарь сборной России (команда ОКР) Дарья Гредзен перед началом матча группового этапа по хоккею среди женщин между сборными командами ОКР и Канады на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине

Медицинские маски, в которых хоккеисткам сборной России пришлось играть матч с Канадой на Олимпийских играх в Пекине, могли повлиять на игру, так как затрудняют дыхание и приводят к быстрой утомляемости, рассказал «360» врач спортивной медицины Илья Мелехин. Провести встречу в масках решили после отказа канадских спортсменок выходить на лёд, пока не будут известны результаты теста на COVID россиянок. Сборная РФ проиграла со счётом 1:6.

Сопротивление дыхания ничего хорошего не приносит. Поступление кислорода недостаточное. Игрок быстро устаёт, всякие варианты возможны. Сложно предположить, для чего это сделано, — заявил врач.

По словам специалиста, он никогда ранее не слышал о подобных случаях: одно дело — сидеть на скамейке штрафников или запасных в масках. Но чтобы именно играли в них — об этом Мелехин слышит впервые.

Напомним, канадские хоккеистки отказались выходить на лёд, пока им не предоставят результаты тестов на коронавирус соперниц из России. В итоге игра началась с задержкой в один час. Её решили возобновить с требованием, что обе команды выступят в масках.

К началу третьего периода появились результаты тестов, после чего россиянки и судейская бригада сняли маски. Матч закончился для россиянок поражением. Счёт составил 6:1. Единственную шайбу за сборную России на 38-й минуте забросила Анна Шохина.