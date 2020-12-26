«Возраст может помешать»: зачем «Авангарду» Илья Ковальчук

За сутки до закрытия трансферного окна нападающий Илья Ковальчук вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), подписав контракт с «Авангардом» по схеме «1+1». Сумеет ли форвард усилить атаку, стать лидером для команды и повести её вперёд — в материале NEWS.ru.

Совершенно очевидно, что для молодых ребят в команде появление Кови пойдёт только на пользу, а если его ещё и поставят в звене с Корбэном Найтом и Егором Чинаховым, как поговаривают, то для 19-летнего россиянина это станет настоящим успехом.

Откровенно говоря, удивительного в его решении ничего нет. Как только Боб Хартли стал тренировать омичей (которого, кстати, Ковальчук и рекомендовал в качестве специалиста), было ясно, что рано или поздно союз тренера и хоккеиста восстановится. Да и сам Ковальчук, вероятно, осознавал, что однажды придёт время для возвращения и лучше всё-таки работать с тем, кого прекрасно знаешь как профессионала.

Так что форвард ещё несколько лет назад подстелил себе беспроигрышную соломку. Только вот вряд ли он предполагал, что возвращение в Россию так скоро после этого наступит. У Ковальчука была неплохая карьера за океаном, но у всего есть срок годности, его, кажись, прошёл — после его неудачной попытки завоевать Кубок Стэнли с «Вашингтоном Кэпиталз» все другие топ-команды предложить что-то российскому ветерану не были готовы, да и зачем, когда вокруг молодые, перспективные и быстрые ребята. Не всегда клубам на льду нужен матёрый хоккейный знаток.

Обидно только одно — Ковальчук потерял много времени. Первые слухи о переходе в «Авангард» появились ещё в сентябре, но тогда агент хоккеиста настаивал на приоритете остаться в НХЛ. Но дело-то в том, присоединись Илья к «ястребам» тогда, он бы спокойно набирал полноценную игровую форму и продолжал бы заниматься поисками клуба за рубежом. Уж Хартли бы точно пошёл нападающему навстречу и отпустил его с надеждой на возвращение. Это же обычная схема — игроков всегда брали и будут брать в аренду, понимая, что рано или поздно их придётся отпустить в НХЛ.

Илья Ковальчук vk.com/ilya_kovalchuk

Но сейчас ситуация обстоит совсем иначе — на улице почти январь и времени на раскачку у Ковальчука элементарно нет. До конца регулярного чемпионата остаётся всего несколько месяцев, затем вступает в силу плей-офф. Сколько времени потребуется 37-летнему Ковальчуку, чтобы вернуться в прежнюю форму? Да, на эмоциях от возвращения на лёд он может провести несколько игр налегке, но спад будет и, возможно, очень быстро. К тому же ему давно не 25, чтобы выходить в составе команды каждый матч. Можно говорить всё что угодно, но даже на самого искусного профессионала своего дела возраст оказывает воздействие.

Именно такого мнения придерживается бывший тренер московского «Спартака» Фёдор Канарейкин.

Конечно, было бы здорово, если бы Ковальчук закончил карьеру в клубе, в котором открывал свой хоккейный путь. Но решение принято, места в НХЛ не нашлось, остальное зависит только от него. В таком возрасте, понятное дело, за плечами большая и успешная карьера, хочется, чтобы он порадовал всех любителей хоккея, но никто не знает, во что это выльется сейчас. Возраст может помешать, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Хартли сейчас придётся нелегко. С одной стороны, он прекрасно знает все возможности Ильи, с другой, ставить в состав неподготовленного игрока, несмотря на его поддержание сил, ждать возвращения былой формы — это ловушка, в которую можно незаметно себя загнать и выбраться из которой впоследствии будет непросто.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников воздержался принимать ту или иную позицию. Однако, по его словам, как ни крути, но этот переход пойдёт на руку КХЛ.

Трудно говорить о качестве трансфера. Для лиги это, конечно, сыграет положительную роль — это дополнительная медийность. Его имя не просто на слуху, но посмотрим, как быстро сумеет восстановить былую форму, он не играл очень долго. Конечно, он всегда ответственно подходил к тренировкам, но ему должно быть обидно, что потерял такое количество времени. Понятно, что человек хотел выиграть Кубок Стэнли. Не получилось, не ставить же теперь крест, жизнь продолжается. Да и возраст — такая вещь, на которую все обращают внимание. Посмотрим, сможет ли он играть в «Авангарде», вольётся ли в систему, найдёт ли общий рабочий язык с Бобом Хартли, которого давно знает, — сказал Кожевников в беседе с NEWS.ru.

Действительно, сыграет ли ставка омского клуба на Ковальчука или нет, станет известно только по прошествии времени. Но пока трансфер не вызывает никаких эмоциональных взрывов. Перешёл и перешёл, посмотрим.