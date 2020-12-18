Восемь хоккеистов молодёжной сборной Германии заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/9256d7b6-4164-11eb-b67a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Результаты тестов на коронавирус, взятых у прибывших на молодёжный чемпионат мира по хоккею команд и персонала турнира, показали восемь случаев заражения у игроков сборной Германии.

Также двое заразившихся выявлены в тренерском штабе сборной Швеции. Команду ФРГ отправят на карантин до 24 декабря, шведов — до 21 декабря. Всего организаторы чемпионата провели около двух тысяч тестов, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Соперниками шведской сборной в группе B являются команды России, США, Австрии и Чехии. Германия в группе А сыграет со сборными Канады, Швейцарии, Словакии и Финляндии. Матч с финнами 25 декабря станет первым для немцев.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.

Как передавал NEWS.ru, молодёжная сборная России не смогла в установленный срок отбыть в Канаду. Рейс из Финляндии, который должен был вылететь днём 13 декабря, пришлось задержать, так как в самолёт не поместился весь багаж российской, финской и шведской делегаций. Команда РФ полетела на турнир позже, а багаж доставили отдельным бортом.