Амир Мифтахов Амир Мифтахов Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал стартовый состав на матч с Чехией в рамках чемпионата мира.

Среди вратарей заявлены Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров. 

Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени в чешской Остраве.

Ранее сборную России назвали главным претендентом на победу в чемпионате мира, писал NEWS.ru.

 

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