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Столичное «дерби силовиков» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось уже в третий раз. В двух предыдущих ЦСКА побеждал «Динамо» с одинаковым счётом 2:1, но с третьей попытки «бело-голубые» обыграли «армейцев» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Главным героем встречи, которая прошла на «ЦСКА Арене» в Парке легенд, стал чешско-российский форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, набравший три очка по системе «гол плюс пас». Он оформил дубль, забив на...