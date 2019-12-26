Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал стартовый состав на матч с Чехией в рамках чемпионата мира.
Среди вратарей заявлены Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров.
Есть состав на стартовый матч молодёжного чемпионата мира. Изучаем и готовимся болеть!— Хоккей России (@russiahockey)
#снамироссия pic.twitter.com/ZeiT0dz7Gl December 26, 2019
Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени в чешской Остраве.
Ранее сборную России назвали главным претендентом на победу в чемпионате мира, писал NEWS.ru.
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