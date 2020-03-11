https://static.news.ru/photo/d93f8842-6372-11ea-8a66-fa163e074e61_660.jpg Илья Воробьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-президент, директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Сергей Ласьков подвёл итоги регулярного чемпионата и сообщил, что Илья Воробьёв сохранит пост наставника команды.

Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить о том, что Илья Петрович Воробьёв продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга» – к нему, как к специалисту, есть доверие, — приводит слова Ласькова официальный сайт магнитогорского коллектива.

Кроме того, специалист добавил, что вылет в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина два последних сезона подряд – это результат ошибок, которые сумели появиться и накопиться после успешного финала в 2017 году. Руководство и команда продолжают работать над улучшением ситуации.

44-летний Воробьёв возглавил команду в сентябре 2019 года. В регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» стал седьмым в Восточной конференции и завершил розыгрыш Кубка Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф казахстанскому «Барысу». Общий счёт в серии 1:4.

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