https://static.news.ru/photo/4b5574e6-d660-11e9-84e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК «Ак Барс»/vk.com

Казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке одержал победу над магнитогорским «Металлургом» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

На шайбу Микаэля Викстранда на 10-й минуте уральцы ответили голом Андрея Локтионова в меньшинстве на 50-й. Однако буквально через 37 секунд капитан «Ак Барса» Данис Зарипов реализовал численное преимущество и принёс победу своей команде.

Это был третий матч Ильи Воробьёва после возвращения на пост главного тренера «Магнитки» — и во всех трёх «Металлург» потерпел поражения.

Ещё один матч игрового дня КХЛ получился сверхрезультативным: нижегородское «Торпедо» дома в овертайме вырвало волевую победу у финского «Йокерита» — 6:5ОТ (0:2, 2:2, 3:1, 1:0).

Гости из Хельсинки по ходу встречи вели 3:0, 4:1, 5:3, однако «автозаводцы» сумели сравнять счёт за минуту до истечения основного времени, а в дополнительной пятиминутке забросили победную шайбу.

В составе «Йокерита» отличились Петри Контиола (7-я минута), Антти Пильстрём (16-я), Микко Лехтонен (22-я), Хенри Иконен (34-я) и Алекс Грант (51-я).

У хозяев авторами голов стали Артём Аляев (32-я минута), Михаил Орлов (40-я), Дамир Жафяров (49-я), Андрей Белевич (53-я), Михаил Варнаков (59-я) и Денис Баранцев (64-я).

Накануне в чемпионате КХЛ «Локомотив» разгромил московское «Динамо», подмосковный «Витязь» по буллитам выиграл у «Сочи», писал ранее News.ru.