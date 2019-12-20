Защитник омского «Авангарда» Вячеслав Войнов после победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в разговоре с журналистами отметил, что в стане «ястребов» ко всем соперникам относятся одинаково, не разделяя их на сильных и слабых, а также заявил, что форвард Дмитрий Буйницкий пока не присоединился к команде.

— Считаете ли встречи с уфимцами особенными? Вы четыре раза в этом сезоне обыграли «Салават».

— Внутри дивизиона все игры важные. Можно сказать, что все матчи со звёздочками. Неважно, кто у тебя соперник: «Барыс» или «Салават». Надо побеждать в каждой встрече.

— Расскажите об эпизоде с вашей заброшенной шайбой. Там, правда, голкипер гостей немного начудил.

— Да мне, если честно, всё равно, кто там ошибся в том эпизоде. Мне отдали пас, а я уже бросил. Хорошо, что шайба в итоге оказалась в воротах.

— Тренерский штаб даёт вам много игрового времени на льду. Усталость пока не мучает?

— У нас всё по плану. Силы стараемся аккумулировать, работаем много над восстановлением, а также не перегружаем себя на тренировках.

— С новичками «ястребов» виделись? С Макмилланом, с Буйницким?

— Брэндона видели, конечно, он уже два дня находится в расположении «Авангарда», а вот Буйницкий пока у нас ещё не появлялся.

— Знаете, что Никита Пивцакин покидает «Авангард»?

— Нет, в первый раз слышу эту информацию. Моё отношение к этому? Не очень хорошая новость.

— Первый период в матче выдался довольно ровным, а во втором удаления пошли одно за другим. С чем это связано?

— Это надо у судей спросить. Может, они проснулись во втором периоде, а может, и игроки немного подустали, стали где-то недорабатывать.

— Не было ощущений, что в третьем периоде «Салават» просто «встал»? По броскам вы почти в три раза превосходили соперника: 11 против 4.

— Не сказал бы так. «Салават» пытался нам противостоять, они тоже создавали опасные моменты. Не всегда статистика показывает то, что было на льду на самом деле. Нам удалось выполнить установку тренера, смогли довести встречу до победы.

— Есть ли небольшое разочарование от того, что на игру с уфимцами пришло меньше зрителей, чем на ту же встречу с казанским «Ак Барсом»?

— Всегда обидно, когда на арене есть свободные места. Но это всё чувствуется перед встречей. Когда выходишь на лёд, то уже об этом просто не думаешь.

— При подготовке к противостоянию с СЮ делался ли акцент на том, что у вашего соперника сейчас кризис в игре? Если взять вместе с этим поражением, то команда из Уфы одержала лишь две победы в последних 10 матчах.

— Мы не следим за сериями, не обращаем внимание на то, у кого полоса идёт хорошая, а у кого не очень. «Авангард» готовится предельно собранно к каждому сопернику, досконально разбирая его. И пытаемся добиться успеха в каждой встрече.

— Есть ли силы на «Трактор»? Понятно, что коллектив из Челябинска сейчас находится внизу турнирной таблицы Восточной конференции.

— Повторюсь, нам всё равно, какое место в турнирной таблице занимает наш соперник, мы ко всем подходим с максимальной готовностью. Вот и к домашнему матчу с «Трактором» мы подойдем во всеоружии. А силы обязательно будут.