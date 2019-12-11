Накануне стартового матча сборной России против шведов на Кубке Первого канала 29-летний олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз», а ныне защитник омского «Авангарда» Вячеслав Войнов в общении с журналистами после открытой тренировки национальной команды рассказал, что поменялось в сборной за полтора года после Пхёнчхана, не стал комментировать необычные методы тренерской работы в НХЛ, а также философски отнёсся к тому, что ответы на вопросы касательно допинговых скандалов вокруг российского спорта когда-либо будут получены.

«Если руководство „Авангарда“ договорится с Фетисовым, почему его не позвать в команду?»

— Вы впервые вызваны в сборную после победной Олимпиады-2018. На какие изменения обратили внимание, что поменялось за эти полтора года?

— У каждого тренера есть свои наработки, поэтому при Алексее Кудашове немного игра команды изменилась, настроение тоже. А в общем всё осталось как прежде, всё на высоком уровне.

— А кто у вас диджей в раздевалке? Вот мы с вами разговариваем, а оттуда доносится: «Все о’кей, я не алкоголик». Кто такие песни в российской сборной ставит?

— Вы же сами знаете, что меня почти два года не было в сборной, поэтому откуда мне знать (улыбается).

— Федерация хоккея России только что подписала контракт с известной пивоваренной компанией — видимо, поэтому и такие песни?

— Наверное, кто-то из ребят таким образом уже рекламирует эту компанию (улыбается).

— Подготовка к Кубку Первого канала проходит в жесточайшем цейтноте: во вторник вы собрались в команде, в четверг — уже первая игра со шведами. Одной полноценной тренировки достаточно, чтобы почувствовать взаимопонимание в тройках нападения и парах защитников?

— Думаю, вполне достаточно, потому что ребята уже не первый раз играют друг с другом, знают требования тренерского штаба. Так что пары дней, на мой взгляд, хватит, чтобы нормально подготовиться к турниру.

— Это в полной мере относится лично к вам: судя по открытой тренировке, вас тренеры объединили в одной пятёрке с Вадимом Шипачёвым, Кириллом Капризовым, Михаилом Григоренко, с которыми вы вместе выходили на лёд на Играх-2018 в Пхёнчхане.

— Да, ребята в основном всё те же. Послушали требования тренера — и в принципе готовы играть.

— Как оцениваете своё состояние? Вроде бы в «Авангарде» дела у вас идут хорошо, но здесь всё-таки сборная...

— В последнее время в «Авангарде» было насыщенное расписание игр, поэтому было немного тяжело. Но на данный момент чувствую себя отлично.

— В омской команде вы проводите на льду по 25 минут, а в сборной вряд ли вам дадут столько игрового времени. Готовы к этому?

— Ничего страшного.

— И практически всё игровое время в большинстве в клубе отдано вам на откуп, тогда как в сборной наверняка придётся «делиться» с партнёрами.

— Ничего страшного.

— В выставочном матче на днях вы играли в паре с легендарным тёзкой Фетисовым. Какие впечатления?

— Супер!

— Готовы позвать его в «Авангард»?

— Если руководство клуба договорится с ним, то почему нет?

Вячеслав Войнов hawk.ru

— Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не исключает возможности, что в ближайшие годы состав участников Кубка Первого канала может измениться: к нам, может быть, будут приезжать сборные Канады, Швейцарии, Германии. А самим хоккеистам не надоело из года в год, из одного этапа Евротура в другой играть с тремя неизменными соперниками — чехами, шведами и финнами?

— На мой взгляд, эти турниры в большей степени предназначены для игроков сборной, чтобы ребята погрузились в эту атмосферу, познакомились с требованиями тренеров. А с кем играть — лично мне всё равно, со Швейцарией или со Швецией.

— И даже с Германией, вспоминая финал олимпийского турнира?

— И даже с Германией.

«Получится сыграть за сборную на футбольной арене — будет память на всю жизнь»

— Вы немало поиграли в НХЛ, поэтому наверняка слышали, какие сейчас развернулись там события вокруг тренеров? Что думаете об этой охоте на ведьм?

— Я в таких случаях своё мнение держу при себе.

— С подобными случаями, когда тренеры допускали рукоприкладство по отношению к подопечным или оскорбляли их на какой-либо почве, вам приходилось сталкиваться за свою карьеру за океаном или здесь, в России?

— Всякое в жизни бывало. Но пусть всё останется только в моих воспоминаниях и в прошлом.

— Андрей Викторович Назаров, известный своими необычными методами работы с командой, есть в этих воспоминаниях?

— Андрей Викторович словами всё хорошо объяснял своим хоккеистам.

— В Пхёнчхане российской сборной пришлось выступать без флага и гимна, в нейтральном статусе. Если нынешние санкции WADA снова наложат ограничения на нашу национальную команду, вы готовы выступать в таком статусе? Насколько это сильный психологический удар?

— На самом деле это очень больная тема, очень неприятно, что всё именно так происходит. Но мы, к сожалению, ничего поменять не можем, поэтому какое решение будет принято, тому и быть.

— Вас не удивляет, что все эти процессы, связанные с допингом, могут растянуться аж на два олимпийских цикла?

— Меня это действительно очень удивляет. Есть много вопросов, которые задаю сам себе и на которые вряд ли когда-нибудь получу ответы.

— В чём выражается разница между «полноценной» игрой за сборную — под флагом, с гимном, в форме с гербом на груди — и выступлением в статусе нейтральной команды?

— В основном давление на спортсменов ощущается до Олимпиады, вокруг хоккея, в быту. А когда ты выходишь на лёд, уже ни о чём таком не думаешь.

КХЛ/vk.com

— Сейчас опять пошли разговоры, что НХЛ, скорее всего, не отпустит своих игроков на Игры-2022 в Пекине, а это означает, что у выступающих в КХЛ хоккеистов появляются дополнительные шансы выступить на Олимпиаде. Что вы об этом думаете?

— А мне-то что от всего этого? Как сложится ситуация, так и сложится. Отпустят руководители НХЛ лучших игроков — будет хорошо. Не отпустят — будем играть теми, кто есть.

— На прошлом Кубке Первого канала российская сборная впервые сыграла матч на футбольном стадионе в Петербурге. Сейчас этот опыт повторится: в заключительный игровой день встреча с финнами вновь пройдёт на «Газпром Арене». Наверняка это будет что-то запоминающееся?

— Да, всё верно. Если у меня появится возможность сыграть в таком матче, то это будет память на всю жизнь.

— Раньше вам доводилось играть на таких больших стадионах?

— Доводилось, но за сборную это будет впервые. Хотя нет, подождите: был один такой матч — но не в России, а в Финляндии, восемь лет назад. Так что перед своими болельщиками раньше в таких матчах не играл.