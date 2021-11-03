Владислав Третьяк отреагировал на информацию о допинге у Ничушкина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал появление информации о положительной допинг-пробе у Валерия Ничушкина, выступающего за клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш». По его словам, для начала следует изучить документы WADA, сообщает Sport24.

Положительным оказался тест, взятый у хоккеиста сборной России в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Проба восьмилетней давности показала наличие в организме Ничушкина тестостерона.

ФХР ещё не получила документы по дисквалификации Ничушкина, поэтому пока ничего не могу сказать, — подчеркнул Третьяк.

Ничушкину грозит четыре года дисквалификации. При этом он сможет продолжить выступления в НХЛ, поскольку американская лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные WADA.

В Сочи 18-летний Ничушкин провёл в составе сборной России пять матчей и забросил одну шайбу. Национальная команда вылетела в четвертьфинале после поражения от сборной Финляндии (1:3).

Ранее стало известно, что в начале октября WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Решение лишить Московскую антидопинговую лабораторию аккредитации было принято из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий (ISL) и его этическому кодексу. У лаборатории остаётся право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.