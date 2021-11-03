Владислав Третьяк отреагировал на информацию о допинге у Ничушкина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал появление информации о положительной допинг-пробе у Валерия Ничушкина, выступающего за клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш». По его словам, для начала следует изучить документы WADA, сообщает Sport24.
Положительным
ФХР ещё не получила документы по дисквалификации Ничушкина, поэтому пока ничего не могу сказать, — подчеркнул Третьяк.
Ничушкину грозит четыре года дисквалификации. При этом он сможет продолжить выступления в НХЛ, поскольку американская лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные WADA.
В Сочи 18-летний Ничушкин провёл в составе сборной России пять матчей и забросил одну шайбу. Национальная команда вылетела в четвертьфинале после поражения от сборной Финляндии (1:3).
Ранее стало известно, что в начале октября WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Решение лишить Московскую антидопинговую лабораторию аккредитации было принято из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий (ISL) и его этическому кодексу. У лаборатории остаётся право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.