Владислав Третьяк о санкциях CAS: два года лучше, чем четыре

https://static.news.ru/photo/4b4ddfbc-4138-11eb-ac36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на два года.

Очень тяжёлые санкции. Российских спортсменов могли лишить участия на международных на четыре года, в итоге отстранили только на два. Это лучше, чем четыре года. Мы бы, конечно, хотели, чтобы санкций вообще не было, но наши мужские и женские команды будут участвовать на чемпионатах мира. Да, мы не будем выступать с нашим флагом, но главное, что чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в Санкт-Петербурге в 2023 году, пройдёт в полном объёме. Одним словом, есть положительные стороны, есть отрицательные стороны, — сказал Третьяк журналистам.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как решение Спортивного арбитражного суда (CAS) скажется на проведении соревнований на территории страны. По его словам, заключены контракты, которые юридически являются невозможными для переноса какого-либо соревнования. Он выразил надежду, что международные федерации не примут никакого другого решения, так как Россия всегда выполняет все гарантии, а проводимые турниры в России признаются лучшими.

Как ранее сообщалось, CAS принял решение отстранить спортсменов из России от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры — 2020 в Токио и в 2022 году в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн. Также в течении двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований.