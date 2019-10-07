https://static.news.ru/photo/708b1018-e939-11e9-ae85-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcvityaz.ru

Подмосковный «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде одержал волевую победу над рижским «Динамо» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

У хозяев на восьмой минуте отличился Виталий Павлов. На 43-й минуте силовой форвард «Витязя» Евгений Артюхин восстановил равновесие в счёте, а на 56-й Павел Чернов забросил победную для гостей шайбу.

Рижане потерпели восьмое поражение подряд и с шестью набранными очками в 14 матчах продолжают оставаться худшей командой КХЛ.

«Витязю» выездная победа позволила набрать 25 очков в 14 встречах и вновь выйти на чистое первое место в сводной таблице чемпионата, на два очка оторвавшись от московских «армейцев».

Другие «армейцы» — из Санкт-Петербурга — на своей площадке в овертайме уступили московскому «Спартаку» — 2:3ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1).

«Красно-белые» в первом периоде создали задел из двух заброшенных в большинстве шайб, авторами которых стали Дмитрий Вишневский (8-я минута) и Робин Ганзл (19-я).

Хозяева площадки к концу основного времени преимущество соперника ликвидировали благодаря голам вернувшегося в Россию после неудачной попытки подписать контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» Антона Бурдасова (37-я минута) и Владимира Э. Ткачёва (на 19-й секунде с начала третьего периода).

Овертайм не продлился и полминуты: на 28-й секунде спартаковец Мартиньш Карсумс забросил решающую шайбу и позволил главному тренеру «красно-белых» Олегу Знарку одержать победу над его бывшей командой.

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