https://static.news.ru/photo/4ff01494-da74-11e9-8b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Подмосковный «Витязь», уверенно обыграв дома череповецкую «Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Витязь» одержал победу со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

Две шайбы у хозяев забросил чешский защитник Якуб Ержабек (на 28 и 50-й минутах), по разу отличились Александр Сёмин (23-я минута) и Данила Моисеев (36-я).

Единственный гол у «сталеваров» на счету Юрия Трубачёва (31-я минута).

«Витязь» возглавил таблицу «Запада» КХЛ, набрав 12 очков в семи играх.

Челябинский «Трактор» в Новосибирске вырвал победу у местной «Сибири» в овертайме — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

На шайбу Дмитрия Саюстова (10-я минута) уральцы ответили голами Алексея Кручинина (36-я) и Эндрю Кейлофа (65-я, в большинстве).

Рижское «Динамо» на своей площадке уступило ярославскому «Локомотиву» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

У хозяев площадки отличились Давид Улльстрём (6-я минута) и Брэндон Макмиллан (за секунду до конца второго периода). В составе «Локомотива» шайбы забросили Рушан Рафиков (17-я минута), Стефан Да Коста (37-я) и Никита Черепанов (43-я).

Минское «Динамо» на своём льду благодаря единственной шайбе, заброшенной за три секунды до конца овертайма, одолело хабаровский «Амур» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Автором гола стал канадский защитник минчан Марк-Андре Граньяни.

Шведский голкипер «Динамо» Юнас Энрот отразил 22 броска соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Питерский СКА, нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо» благодаря очередным победам вошли в группу лидеров КХЛ, писал ранее News.ru.