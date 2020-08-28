«Витязь» покорил столицу: подмосковный клуб впервые взял Кубок мэра Москвы

NEWS.ru подводит итоги традиционного турнира, предшествующего старту регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), и оценивает готовность к новому сезону трио столичных клубов и одного подмосковного, впервые обошедшего соперников в борьбе за Кубок мэра Москвы.

Победа со второй попытки

Если вспомнить события аналогичного турнира годичной давности, то станет понятно, что нынешний успех «Витязя» отнюдь не случаен. Подмосковная команда начала Кубок мэра — 2019 с сенсационного разгрома действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (5:0) и была в шаге от завоевания предсезонного трофея. Однако в итоге судьба первого места решалась в подсчётах дополнительных показателей, поскольку «Витязь», «армейцы» и «Динамо» набрали поровну очков. В итоге самыми арифметически удачливыми оказались «бело-голубые», а команде Михаила Кравеца досталось второе место.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Теперь же «витязи» решили все проблемы просто, победив всех троих конкурентов. Причём с одинаковым счётом — 3:2. ЦСКА был повержен в основное время, а «Спартак» и «Динамо» — в овертаймах. Так что победа «подмосковичей» абсолютно заслуженна и никаких сомнений не вызывает.

Здесь так и напрашивается фраза о том, что Михаил Кравец (кстати, пришедший на должность главного тренера команды лишь прошлым летом) знает некий секрет чрезвычайно эффективной предсезонной подготовки, которая и позволяет успешно выступать на выставочном турнире, а затем и здорово стартовать в регулярном чемпионате. Ведь «Витязь» прошлой осенью некоторое время шёл во главе турнирной таблицы КХЛ, обыграв на старте сезона и ЦСКА, и питерских «армейцев».

Но параллели с «предсезонкой»-2019 сейчас неуместны, поскольку пандемия и длительная «заморозка» в изоляции всех видов спорта (хоккей, разумеется, не исключение) поставили тренерские штабы всех без исключения клубов в экстремальные и абсолютно беспрецедентные условия: ни у кого не было опыта построения тренировочного процесса после столь долгой паузы.

Михаил Кравец Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но тем не менее подопечные Кравеца и в таких условиях сумели подойти к сезону в отменной форме. Вот как наставник «Витязя» прокомментировал нюансы тренировочного процесса в период выхода из вынужденной коронапаузы.

Пандемия, конечно, нам многое подпортила. Пришлось проводить сборы только в Подольске, несколько изменить график тренировок, отказавшись от вечерних занятий и увеличивая длительность дневных. Но у нас в команде настоящие мужики, которые хорошо поработали летом и в неплохой форме подходят к сезону, — констатировал главный тренер «Витязя» после победы над ЦСКА.

Впрочем, залогом успеха подмосковной команды стала не только продуктивная работа во время «предсезонки». Менеджеры и скауты «Витязя» в очередной раз продемонстрировали умение находить и подписывать качественных новичков, в частности легионеров. В прошлые годы успешная игра за клуб из Подмосковья становилась своеобразным трамплином для выхода на более высокий уровень для финского голкипера Харри Сятери, шведского форварда Марио Кемпе, а чешский защитник Якуб Ержабек и поныне регулярно вызывается в национальную сборную из «Витязя».

А очередной удачной находкой подмосковных селекционеров стал канадский форвард Джастин Дэнфорт. В матчах Кубка мэра он оформил два дубля, в том числе в заключительном поединке с «Динамо», фактически принеся команде победу в турнире, а также показал умение отдать результативную передачу. Если в официальных матчах не самый фактурный канадский нападающий будет так же исправно набирать очки по системе «гол плюс пас», это может стать одним из факторов успешного выступления «Витязя» в чемпионате КХЛ.

Чемпион против вороха проблем

ЦСКА на Кубке мэра занял итоговое второе место. Вроде бы неудача для прошлогоднего обладателя Кубка Гагарина и чемпиона России в оставшемся незавершённым «коронавирусном» сезоне — 2019/20. Но на самом деле у «армейских» болельщиков есть немало поводов встречать новый сезон пусть со сдержанным, но всё же оптимизмом.

Нынешним летом на «красно-синих» обрушились две серьёзные напасти. Первая — массовый отъезд прежних лидеров и звёзд за океан, о чём NEWS.ru уже писал. Вторая — необычайно позднее начало предсезонных сборов. Как отметил главный тренер «армейцев» Игорь Никитин, команда толком не готовилась к сезону вплоть до 15 августа. Это фактически на месяц (!) позже привычного срока старта подготовительного периода.

Естественно, что до Кубка мэра ЦСКА не успел провести ни одного контрольного поединка. И в первый игровой день уступил «Витязю». Казалось, что только набирающих форму «красно-синих» ждут ещё два поражения и последнее место по итогам турнира. Однако чемпион креп и восставал из пепла буквально на глазах. Во втором туре бойцы Никитина в серии буллитов одолели «Динамо» (4:3), а напоследок убедительно и в красивой борьбе выиграли ещё одно дерби — у «Спартака» (5:2).

Для меня результат не является главенствующим. Работы предстоит ещё очень много, но предыдущий чемпионский вариант состава тоже формировался не один день и не один год. Многое будет зависеть от умения терпеть и работать, несмотря на неудачи, которое и отличает большого мастера, — отметил Никитин после окончания турнира.

Действительно, резко обновлённая «армейская» команда, на составе которой сказались не только миграции игроков в НХЛ, но и вводимый с нового сезона жёсткий потолок зарплат, пока находится в стадии формирования. И физическая готовность игроков ещё далека от оптимального уровня. Но уже сейчас виден немалый потенциал нового ЦСКА. А одним из лидеров команды вполне может стать Николай Голдобин. Молодой форвард нынешним летом вернулся на родину из-за океана, где не смог закрепиться в основном составе «Ванкувер Кэнакс». И на Кубке мэра уже успел привлечь внимание публики несколькими яркими вспышками своего таланта.

Безусловно, по составу нынешний ЦСКА объективно уступает нескольким клубам КХЛ, в частности казанскому «Ак Барсу», поединком с которым 2 сентября «красно-синие» откроют очередной регулярный чемпионат. Но было бы глупо и опрометчиво вычёркивать дружину Никитина из списка претендентов на Кубок Гагарина даже после всех постигших её потрясений.

Николай Голдобин и Антон Слепышев Сергей Савостьянов/ТАСС

В ожидании прорыва

«Спартак» нынче — во многом антипод ЦСКА. И не только по причине давних «тёплых» отношений между болельщиками этих клубов. Просто «красно-белые» сейчас по многим показателям движутся по восходящей — будь то состав, амбиции тренеров и хоккеистов или средний уровень команды.

Как и Кравец с «Витязем», Олег Знарок сейчас начинает второй сезон во главе «красно-белых». Самое время делать качественный шаг вперёд и начинать давать результат на постоянной основе. И у «Спартака» на то есть все основания. В первую очередь по той причине, что состав команды существенно обновился и, скажем, в отряде легионеров новые лица выглядят более качественными игроками, чем прежние иностранцы.

На Кубке мэра, например, обратил на себя внимание Мартин Бакош. Словацкий форвард в минувшем сезоне был на первых ролях в «Адмирале» из Владивостока, а теперь, судя по всему, метит на позицию одного из лидеров и в столичном клубе. В одном звене с ним (по крайней мере, так было на выставочном турнире) попытается перезагрузить свою карьеру в «Спартаке» чех Лукаш Радил, ранее уже выступавший за «красно-белых». Доволен Знарок и новобранцем команды шведским защитником Эмилем Юсе. А финский нападающий Йори Лехтеря успел зарекомендовать себя в петербургском СКА.

В матче с «Динамо» неплохо проявили себя все пятеро иностранных полевых игроков. Поэтому не исключено, что по ходу чемпионата придётся решать вопрос, как найти место в составе словацкому голкиперу Юлиусу Гудачеку, который сегодня оказался шестым «лишним», — признался главный тренер «Спартака».

Впрочем, у «красно-белых» имеются настоящие лидеры и среди игроков с российским паспортом. На посту номер один с Гудачеком по-прежнему достойно конкурирует Никита Беспалов, в обороне к Якову Рылову и Дмитрию Вишневскому нынешним летом добавился Андрей Зубарев, а в атаке готовы вести партнёров за собой Сергей Широков (его обмен в омский «Авангард» на Александра Хохлачёва наделал много шума ещё в мае) и капитан команды Анатолий Никонцев.

На Кубке мэра, правда, результаты «Спартака» шли по нисходящей: после уверенной победы над «Динамо» (4:1) последовало поражение в овертайме от «Витязя» (2:3), а затем и достаточно болезненный проигрыш ЦСКА (2:5). Знарка, не любящего уступать даже в контрольных матчах, такая отрицательная динамика порадовать никак не могла, но наставник «красно-белых» наверняка извлечёт из этих неудачных игр максимальную пользу, поработав с подопечными над ошибками. И нет никаких сомнений, что к началу регулярного чемпионата «Спартак» подойдёт в статусе одного из фаворитов Западной конференции.

Олег Знарок Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто за спинами у супертройки Шипачёва?

Новейшая история «Динамо» — это, с одной стороны, убойное звено нападения с приставкой «супер» и «центром» Вадимом Шипачёвым и, с другой стороны, высочайшее тренерское мастерство на грани ультра-си Владимира Крикунова, ухитряющегося выжимать из хоккеистов среднего уровня даже не максимум, а сверх того.

В минувшем, неполноценно «коронавирусном» сезоне «бело-голубые», похоже, подобрались к потолку (нет, не зарплат) своего потенциала с точки зрения кадрового ресурса. Тот состав взял планку на максимальной для себя высоте, обыграв в первом раунде плей-офф «Спартак». Дальше предстояла серия с ЦСКА, но подоспела пандемия, отправившая хоккей на длительные каникулы. «Бело-голубым» вряд ли что светило в том многосерийном дерби с «армейцами», но вынужденная недосказанность сезона, подкреплённая бронзовыми медалями чемпионата России (спасибо Федерации хоккея России, решившей всё же определить своих лауреатов куцего турнира), позволила динамовским болельщикам почувствовать себя нынешней весной на коне.

Но вот все клубы КХЛ столпились у порога нового сезона, и тут выяснилось, что «бело-голубым» придётся ехать на старом багаже. Среди очевидных козырей — снова волшебная динамо-машина, оживающая только в руках Крикунова, да всё то же самое звено Шипачёва. Впрочем, не совсем то же самое. Андре Петерссона в команде больше нет, и на место левого крайнего форварда после годичной командировки в СКА вернулся Дмитрий Кагарлицкий.

Времени на раскачку у динамовцев не будет: в прошлом сезоне Петерссон с Шипачёвым и Дмитрием Яшкиным назабивали столько шайб, что эту тройку признали самой результативной и эффективной во всей КХЛ. С Кагарлицким вместо шведа у звена дела пока не ладятся, если судить по Кубку мэра. На турнире подопечные Крикунова проиграли все три матча, правда, в двух сумели набрать по одному очку, уступив ЦСКА лишь в серии буллитов (3:4), а «Витязю» — в овертайме (2:3).

Однако есть у динамовцев джокер в рукаве — шведский новобранец Оскар Линдберг, двукратный чемпион мира, между прочим. Но пока он находится в числе травмированных, и второе звено без него, по мнению главного тренера, выглядит совсем не так, как хотелось бы.

В общем, если по ходу регулярного чемпионата «бело-голубым» не удастся избавиться от пропасти между тройкой лидеров атаки и остальными звеньями, кубковые перспективы команды будут выглядеть туманными.