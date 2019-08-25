https://static.news.ru/photo/92f2ecd4-c747-11e9-9fe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В третьем туре традиционного предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы», проходящего на арене «Мегаспорт», подмосковный «Витязь» одержал победу над столичным «Спартаком» со счётом 2:1.

В первом периоде заброшенных шайб не было, а на 39-й секунде второй двадцатиминутки счёт открыл нападающий «Витязя» Алексей Макеев, реализовав численное преимущество. В середине третьего периода, на 49-й минуте Павел Чернов, добив шайбу в ворота Юлиуса Гудачека, забросил вторую шайбу «витязей».

За 1 минуту 55 секунд до финальной сирены форвард «красно-белых» Денис Кокарев отыграл одну шайбу. «Спартак» снял вратаря, однако уйти от третьего поражения на турнире не сумел.

Выиграв два матча из трёх на турнире, «Витязь» набрал 4 очка — столько же у московского «Динамо», которое сегодня в 19:15 сыграет с ЦСКА. Если в этой встрече победят «армейцы» с разницей до семи шайб, то при равенстве очков у трёх клубов лучшие показатели будут у «Витязя».

Напомним, подмосковная команда никогда за 11-летнюю историю Кубка мэра Москвы не становились победителем турнира.

Накануне на Кубке мэра «Динамо» выиграло столичное дерби у «Спартака», писал ранее News.ru.