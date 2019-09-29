https://static.news.ru/photo/46d268f8-e2bc-11e9-9a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Болельщики ХК «ВитязЬ»/vk.com

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вновь сменился лидер: подмосковный «Витязь» с 20-ю набранными очками после 11 встреч вышел на первое место в общей таблице чемпионата, вырвав дома победу в серии послематчевых буллитов у магнитогорского «Металлурга» — 3:2Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В основное время у хозяев отличились Евгений Монс (5-я минута) и Миро Аалтонен (50-я), у «Магнитки» заброшенные шайбы на счету Богдана Потехина (11-я) и Дениса Паршина (27-я).

Решающий буллит в послематчевой серии бросков реализовал Иван Ларичев.

«Витязь» в таблице КХЛ опередил ЦСКА, который после 11 игр набрал 19 очков.

Петербургский СКА, набраа 17 очков в 12 матчах, также входит в группу лидеров регулярного чемпионата КХЛ, победив на своей площадке московское «Динамо» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

У «армейцев» дубль оформил финский форвард Йори Лехтеря, отличившись на 15-й и 57-й минутах, ещё две шайбы забросили Евгений Кетов (23-я минута, в меньшинстве) и Сергей Плотников (49-я).

Единственный гол у «бело-голубых» записал на свой счёт шведский нападающий Андре Петерссон (34-я минута).

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