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Генеральный директор новосибирского клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский поделился мнением о том, как будут распределяться места по итогам досрочно завершившегося сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это было совместное решение КХЛ и клубов Лиги. Рассматривалось очень много вариантов, но сейчас об этом говорить нет смысла. Пока не знаю, как распределят места по итогам сезона, это будет...