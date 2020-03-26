Генеральный менеджер хоккейного клуба «Витязь» Игорь Варицкий прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги досрочно завершить сезон.
Во всём мире сложная ситуация, поэтому завершение чемпионата — правильное решение. Здоровье людей важнее всего. Уверен, что руководители лиг и оставшихся в плей-офф клубов взвесили все за и против и приняли логичное решение. Впереди совещание Лиги, где уже определят чемпиона, — сказал Варицкий корреспонденту NEWS.ru.
Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего Лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.
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