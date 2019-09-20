https://static.news.ru/photo/9b777e34-dbd7-11e9-83a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подмосковный «Витязь» победил в гостях ярославский «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подопечные Михаила Кравеца добились победы со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

Хозяева площадки к началу второго периода вели 2:0 благодаря шайбам Антона Ландера (16-я минута) и Павла Кудрявцева (23-я).

Однако ещё до второго перерыва «Витязю» удалось отыграться — отличились Миро Аалтонен (36-я минута) и Якуб Ержабек (37-я). А на 42-й минуте форвард гостей Святослав Гребенщиков забросил шайбу, которая оказалась победной.

После этого выигрыша подмосковная команда набрала 14 очков в восьми проведённых играх и вновь вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на очко опередив ЦСКА.

Накануне «армейцы» Москвы и Петербурга выиграли свои матчи и вышли на лидирующие позиции в таблице чемпионата, писал ранее News.ru.