Великолепная семёрка: кто из россиян может второй раз подряд выиграть ОИ

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на Олимпиаду в Пекине, в который вошли 25 человек. Из них всего семеро побеждали на Играх-2018 в Пхенчхане. Список хоккеистов вызвал кучу споров, но за результат будет отвечать тренер. Рассказываем подробнее о тех игроках, кто имеет шанс стать двукратным олимпийским чемпионом.

Сергей Андронов

Как и четыре года назад, Андронов продолжает выступать за одну из лучших команд КХЛ — ЦСКА. Он является капитаном армейцев, а в ноябре прошлого года установил рекорд по количеству матчей, проведённых в составе красно-синих. Форвард побил достижение Алексея Касатонова, составляющее 535 встреч. В 2019-м Андронов вместе с армейцами завоевал Кубок Гагарина, в том же году игрок в составе сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира.

Хоккеист является форвардом оборонительного плана, он незаменим на вбрасываниях и при игре в меньшинстве. Бомбардирские же подвиги Андронова не впечатляют: в нынешнем сезоне у него всего лишь «6+2» в 48 матчах. Четыре голевых передачи без заброшенных шайб было у форварда в Пхенчхане.

Вячеслав Войнов

На прошлой Олимпиаде в составе сборной России были Павел Дацюк и Илья Ковальчук, теперь же самым статусным хоккеистом команды сто процентов является двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов. В Пхенчхан защитник приезжал в качестве хоккеиста СКА, после этого он отыграл сезон за «Авангард», а с весны 2021-го выступает за московское «Динамо». Войнов — топовый защитник в КХЛ, который проводит на площадке огромное количество времени и набирает много очков за результативность. В нынешнем сезоне на его счету пять шайб и 26 передач.

На предыдущей Олимпиаде Войнов был ключевым хоккеистом для сборной России. Он в среднем проводил на площадке больше 20 минут, набрал «2+4» за результативность и заработал внушительный показатель полезности «+9».

Вячеслав Войнов Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Григоренко

В Пхенчхане форвард представлял ЦСКА, но в 2020 году решил на сезон съездить в НХЛ. Там Григоренко выступал за «Коламбус Блю Джекетс», но не смог закрепиться в команде. В 32 встречах россиянин забросил четыре шайбы и сделал восемь передач, однако выходил на лёд он крайне мало: в среднем всего лишь чуть больше 13 минут за игру.

После путешествия за океан Григоренко вернулся в ЦСКА, где в нынешнем сезоне играет не то что бы блестяще, но на своем уровне. 18 шайб и 15 передач это подтверждают. В Пхенчхане Григоренко не был главной звездой сборной России, но одним голом и тремя передачами внёс свой вклад в итоговый успех.

Никита Гусев

Один из главных творцов успеха сборной России на Играх в Пхенчхане Никита Гусев по всем законам должен был сделать успешную карьеру в НХЛ. За океан нападающий отправился в 2019 году из СКА и успел поиграть там за два клуба — «Нью-Джерси Дэвилс» и «Флорида Пантерс». Ни там, ни там хоккеисту не удалось полностью реализовать свой потенциал, хотя дебютный сезон в составе «дьяволов» у Гусева получился достаточно сносным: 13 шайб и 31 передача в 66 встречах «регулярки».

Гусев всячески старался найти варианты продолжения карьеры в НХЛ, но перед стартом сезона в сильнейшей лиге мира был вынужден вернуться в СКА. В КХЛ форвард быстро занял привычное для себя место одной из главных звёзд. Таковой он являлся и в составе сборной России на Играх в Пхенчхане: на счету форварда «4+8» в шести встречах. Он также поучаствовал во всех четырёх голах россиян в финальной игре с Германией.

Никита Гусев vk.com/nikitagusevhockey

Никита Нестеров

Защитник ЦСКА Никита Нестеров после триумфа в Пхенчхане тоже пытался сделать карьеру в НХЛ. Хоккеист в 2020 году отправился в «Калгари Флеймс», где за сезон провёл всего 38 матчей в регулярке. Закрепиться в лучшей лиге мира россиянину не удалось, после чего он вернулся в родной ЦСКА. В нынешнем сезоне Нестеров — один из лидеров команды с гигантским количеством игрового времени (больше 25 минут) и внушительными «5+28» по системе «гол плюс пас».

В 2019 году Нестеров в составе сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира. В Пхенчхане Нестеров получал приличное количество игрового времени, отметился одним голом и не сделал результативных передач в шести встречах.

Вадим Шипачёв

Центральный нападающий «Динамо» Вадим Шипачев с большой долей вероятности оказался бы в составе сборной России даже в том случае, если бы к Играм допустили представителей НХЛ. Форвард является топовым плеймейкером — в российском хоккее сейчас этот товар в дефиците. Незадолго до старта Игр в Пхенчхане россиянин со скандалом покинул клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс», после чего успешно выступает в КХЛ. В нынешнем сезоне форвард «Динамо» с большим отрывом возглавляет ассистентскую и бомбардирскую гонку в лиге.

В победу сборной России в Пхенчхане Шипачев внёс наименьший вклад из всех присутствовавших там игроков. После первого матча со Словакией, который россияне проиграли со счётом 2:3, форвард угодил в запас и больше не появлялся на льду. В Пекине форвард, наверняка, станет ключевой фигурой российской команды.

Вадим Шипачёв vk.com/shipachyov_87

Егор Яковлев

В Пхенчхане защитник Егор Яковлев представлял СКА, спустя несколько месяцев после триумфа он заключил контракт с «Нью-Джерси Дэвилс». В НХЛ у россиянина мало что получилось: ему удалось провести лишь 25 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал лишь «2+5» по системе «гол плюс пас». В 2019-м Яковлев вернулся в Россию, где выступает за магнитогорский «Металлург» и является одним из ведущих защитников в КХЛ.

В Пхенчхане Яковлев заменил как раз Шипачёва и принял участие во всех матчах кроме первого. На Олимпийском турнире защитник отметился лишь одной голевой передачей и был эпизодической фигурой на площадке, получая в среднем за матч лишь чуть больше 12 минут игрового времени. На нынешних Играх Яковлев точно будет более весомой фигурой.