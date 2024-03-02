Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Филадельфию» Овечкин прервал безголевую серию в победном матче «Вашингтона» с «Филадельфией»

Фото: John Woods/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Овечкин

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ход поединка перевернула волевая шайба российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, прервавшего безголевую серию, продлившуюся четыре матча.

После первого периода столичный клуб уступал со счетом 0:2. Во втором периоде в составе «Кэпиталз» отличились Овечкин (25-я минута), Сонни Милано (30), Джон Карлсон (38), а в третьем «Вашингтон» закрепил результат благодаря шайбам Энтони Манты (47) и Дилана Строума (56).

Александр Овечкин прервал безголевую серию и забросил 839-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ, на счету россиянина 17 шайб в сезоне-2023/24. «Вашингтон Кэпиталз» победил в пяти из семи последних матчей и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, на третьей строчке с отрывом в четыре очка идет «Филадельфия Флайерз».

Ранее бывший вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг рассказал, что капитан команды Александр Овечкин во время предматчевой тренировки выпивал по три энергетика. По словам спортсмена, одноклубники переживали, чтобы у россиянина не случилось сердечного приступа. Олаф Колциг уверен, что Овечкин отказался от этой привычки.