https://static.news.ru/photo/5660f0d4-daf4-11e9-9a7e-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев осудил хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого обнаружили кокаин.

Я уверен, что он не перестал быть хорошим парнем, но хороший парень — это не профессия. У него был выявлен кокаин, это повергло многих болельщиков в шок. Правила НХЛ позволили дисквалифицировать Евгения лишь на три матча, — сказал Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».

Депутат отметил, что он бы добавил наказания на примере международной организации.

Невозможно и недопустимо ни принимать наркотики, ни бить никого стульями. Наказание для хоккеиста оказалось более чем лояльным. Мне бы понравилось, если бы в НХЛ его дисквалифицировали на более долгий срок, на большее количество игр, — подчеркнул Валуев.

Международная федерация хоккея на льду дисквалифицировала Кузнецова на четыре года, а Национальная хоккейная лига (НХЛ) — на три матча.

Ранее Кузнецов сказал, что постарается вернуть доверие на льду и за его пределами, писал News.ru.